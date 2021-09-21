據非正式統計，每人身邊總有一個相機食先，去到邊都要打咭的朋友。日前，有網民在買飲品時見到有個女生，「買完杯嘢飲之後，對住個杯嘢影咗成10分鐘」，並對此大為不解「其實好想問下有乜好影呢？」對白是不是像極了默默等待朋友仔打完咭先得飯的我們呢？



《大叔的愛》劇照

日前，有網民在連登討論區發文，指在「荃灣買嘢飲嘅時候見到個港女，買完杯嘢飲之後，對住個杯嘢影咗成10分鐘」，同行的男友「等到個樣呆咗，又唔夠膽唔等」，讓發文網民大為不解「其實好想問下有乜好影呢？地方又唔係靚」。

《大叔的愛》劇照

據非正式統計，每人身邊總有一個相機食先，去到邊都要打咭的朋友。對他們而言，打咭是已經是入了血的生活態度，凡事都影一影，是真正的「凡走過必留下痕跡」，有一種堅持叫「靚要影，唔靚都照影」，但對冇打咭習慣的苦主朋友而言，全程在旁冷眼看著，完全理解唔到有咩好影！

《大叔的愛》劇照

熱愛打咭的朋友，每次食飯都會堅持影晒檯上所有食物，當然，其他朋友唔可以食住，以免破壞擺盤，所以大家只可以坐定定，雙手放大脾慢慢等。更慘無人道的是，每碟熱辣辣、香噴噴的上檯，大家呆等的時候要不停的聞著香味，但又不能起筷，當朋友打完咭15分鐘過去了，成檯乜都凍晒啦！

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其實「打唔打咭」都是個人習慣，本無對錯之分。一日未影完，大家一日都冇得食！所以各位打咭狂熱份子，請好好珍惜願意為你等待，不隨意起筷的真・朋友。

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每次一大班親戚聚會食飯，最後總會變成親戚答問大會：「你有拖拍未啊 」、「讀呢科有冇前途㗎」、「幾錢人工一個月啊」⋯⋯ 在這個時候身為後輩的大家，只能保持著尷尬而不失禮貌，滴晒汗支支吾吾無言以對。但近日有女網民在討論區表示「情願OT都想逃避餐中秋節飯」！

《香港愛情故事》劇照

發文女生指，自從去年表姐結婚後，家中的親友新年時已經問「有冇拍拖啊、幾時結婚啊，我真心覺得煩」，加上表姐的丈夫是醫生，「結咗婚之後唔使做可以享福」，於是擔心「如果佢哋知我而家有拖拍，實會瘋狂問我男朋友咩背景，然後拎嚟同表姐比較」，一想起就覺得煩，故此發文大呻「情願嗰日留喺公司OT，都唔想去食飯」。

《香港愛情故事》劇照

家家有位難纏親戚, 總愛問些讓人為難的問題。有「辣媽CEO」的張慧敏（Alison）「Son姐」教路，故意為難，專問尷尬問題的親戚，都只是個別一兩位； 其餘的親戚都大多是善意的關心，Son姐話因為總覺得不好意思，就會被故意刁難「食住上」，所以要記住第一守則：「認真便輸了」，明知來者不善，無謂為一些無心說話而不開心。

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