Netflix新劇《魷魚遊戲》開播至今一直是網民的討論焦點，繼早前FF如果開拍香港版的演員名單之外，最近亦有網民開始討論，如果有香港版的話，應該玩甚麼本土遊戲？



「魷魚遊戲」是韓國傳統兒童遊戲，而劇中的殺人遊戲，全部都來自傳統民間小遊戲，不過加入血腥的懲罰，令原本充滿童真的遊戲，變得異常恐怖、心寒。如果《魷魚遊戲》有香港版的話，香港有甚麼遊戲可以「上榜」成為血腥殺人陷阱呢？

「一二三。木頭人」成為其中一個殺人遊戲，在木頭人轉身時，仍然在動的人就會被射殺。（劇集截圖）

跳飛機、十五二十、踩腳、劈手指等，香港人由細玩到大的遊戲，如果變成魷魚遊戲的話，你想像得到會變得幾血腥嗎？有網民腦洞大開，指跳飛機可塑性十分高，可以在不同格仔中加入不同陷阱，例如有火有刀片，如果踩出界或者踩錯格，就會當場爆炸，非常誇張。

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看完《魷魚遊戲》之後，再看了這些血腥遊戲，小編覺得自己的童年已經開始崩壞，大家以後仍夠膽玩這些遊戲嗎？又或者有甚麼「更上一層樓」的主意，留言分享一下吧！

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【Netflix / 魷魚遊戲 / 譚俊彥 /李政宰 / 孔劉 /炎明熹】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》由韓國影帝級人馬李政宰主演，還有男神孔劉客串坐陣，播出後引起全城熱話。有網民忽發奇想，如果要拍港版《魷魚遊戲》，有甚麼香港演員可以CARRY？

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