所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



大家對「陽痿」二字一定不會陌生，對男生來說更是惡夢。那麼陽痿是否有跡可尋呢？台灣泌尿科醫生Dr. DKK（程威銘醫師）表示，在日常生活中，有7個小細節很可能是陽痿先兆，各位朋友要注意～

注意生活中7個小細節，很可能是陽痿先兆。

程威銘指出，大家可以由晨勃、小便，甚至肚子看出陽痿先兆。原來小便尿不乾淨，代表控制勃起功能的尿道球腺肌，可能已經萎縮，無法將尿液夾乾淨。肌肉萎縮同時也影響勃起，此外，坐得太久也會使令人肌肉萎縮，未來陽痿的機會增加。

👇👇👇按圖看7個陽痿先兆👇👇👇

+ 9

大家如果遇上以上情況，就要好好注意身體健康，如果真的力不從心，就要向專業人士求助了。

同場加映：做到一半軟掉甚麼辦？ 專家教你4個步驟解決

做愛中途突然軟掉，是不少男士的困擾，除了會影響跟伴侶的性生活外，更會令男生愈來愈沒自信。性治療師童嵩珍表示，很多男姓在前戲時很硬，但進去之前，或者剛開始後就突然軟掉了，原來有4個步驟解決。

立即CLICK入內文看如何解決：做到一半軟掉甚麼辦？ 專家教你4個步驟解決