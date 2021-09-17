如果女朋友做完手術之後，打電話給你，你會說甚麼？最近有連登女網民發文，指自己近日有大病要做手術，手術後打電話給Long D男友時，對方的一句說話及態度令她心淡，更想分手，沒想到網民看到她的故事後，反而一面倒支持男方...



連登網民「hea做聯誼會」發文《大手術過後，佢一個好自然嘅反應，我覺得佢並不愛我》，指自己跟男友拍拖近12年，大部份時間Long D，男方已離婚，有一對讀中學的仔女。二人每日都會視像對話，因此可以肯定男方沒有出軌。最近女生要入院做手術，男生得知後亦有拍片為她打氣，令她大感窩心。

樓主跟男友Long D時，要入院做手術，結果釀成分手。（《神的禮物-14天》劇照）

沒想到手術之後，劇情會突然急轉直下。當麻醉藥效一過，女生指自己痛到不得了，更喊到抽搐，這個時候她決定打給遠方的男朋友。「佢當日話雖然佢唔起我身邊，但都會係第一個同我講嘢嘅人。」因為網絡問題，幾次之後電話終於接通，「我話佢知我好痛好痛，佢不停講叫我搵醫生攞藥食，我叫佢Shut up，我唔係想聽呢啲！我只需要你講句，我喺度唔使驚。」不少網民看到這裡已經開始吐槽，「痛叫你攞藥食係正常、關心嘅回答，可以止痛，點知你會想聽呢啲嘢呀」。

女友手術之後情緒不穩。（《愛不遲疑》劇照）

之後因網絡問題對話不通順，男方亦表示正在跟女兒說話，希望女生可以以短訊溝通，但女生指自己麻醉藥效剛過，眼睛不能對焦，只打了幾句「I need you, you are my boyfriend, why ignore my call. Why ignore me? U say u love me. Very faith ( 其實我想打faint ) cant type」。20分鐘之女生再打電話給男友，男友以短訊回覆，仍在跟女兒談話。

過了一會男友終於回電，可是卻對她說「 依家係咪唔洗同個女講嘢？我唔使做其他嘢？」令她瞬間崩潰，「我依家咁虚弱，你唔關心我？我唔及你個女重要，但我咁打畀你，你都唔聽下電話睇我咩事？我真係好失望。我以為你係我背後嘅男人，但你係我最虚弱嘅時候，無關心我反而係鬧我。多謝你十年來嘅愛，多謝你教識我嘅一切。」

男友一句說話，令女生想分手。（《繼承者們》劇照）

之後三天男友都一直有發短訊，可是女生卻沒有回覆。「到我返咗屋企，佢打來問我係咪唔想同佢再講嘢，我話係，我要冷靜。再隔一星期，佢打來，我話整緊傷口唔得閒，叫佢call later，佢話ok，然後就沒然後了。」之後的幾個月，二人再沒有聯絡。

女生在文末表示，「唔只心淡，真係死心。如果連大手術都唔care我，我諗你都唔係個好老公。我依然好愛你，但我睇唔到點再行落去，或者要搵個愛我多過我愛佢嘅人。」

網民對於樓主帖文的反應示意圖。（《聽見你的聲音》劇照）

不過網民似乎並不同情女生的遭遇，帖文在不足24小時，已經有超過6000個負評，不少網民直言她十分黐身，「睇字都feel到樓主好__煩」，「你想人點？ 唔覆人又要人哋keep住call，好心有問題就攤出嚟講」，不過亦有網民表示，「有啲人喺你唔開心時，會情感上support你，另一啲會畀建議你點做點解決，你需要嘅係前者，你男朋友係後者」。

同場加映：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情

如果有一日你回到住處，發現你的朋友跟你的女室友正在鬼混偷吃，你會怎樣做？重慶有一名男生正正遇上了這個尷尬場面，他決定拍下影片，然後傳給偷吃男生的女友，最後被女室友告上法庭，結果法院判罰該拍片男生連續15日在微信朋友圈道歉，網民個個化身花生友，本來家醜不外傳，但弄得滿城皆知。可故事遠遠還未結束，有鍵盤柯南分析法院判決書，發現了令人細思極恐的內情。

👇👇👇按圖看偷食超奇情發展👇👇👇

立即click入內文做神探：男生撞破室友偷食拍照傳對方女友 網民分析細節揭細思極恐內情