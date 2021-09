如果女朋友做完手術之後,打電話給你,你會說甚麼?最近有連登女網民發文,指自己近日有大病要做手術,手術後打電話給Long D男友時,對方的一句說話及態度令她心淡,更想分手,沒想到網民看到她的故事後,反而一面倒支持男方...



連登網民「hea做聯誼會」發文《大手術過後,佢一個好自然嘅反應,我覺得佢並不愛我》,指自己跟男友拍拖近12年,大部份時間Long D,男方已離婚,有一對讀中學的仔女。二人每日都會視像對話,因此可以肯定男方沒有出軌。最近女生要入院做手術,男生得知後亦有拍片為她打氣,令她大感窩心。

樓主跟男友Long D時,要入院做手術,結果釀成分手。(《神的禮物-14天》劇照)

沒想到手術之後,劇情會突然急轉直下。當麻醉藥效一過,女生指自己痛到不得了,更喊到抽搐,這個時候她決定打給遠方的男朋友。「佢當日話雖然佢唔起我身邊,但都會係第一個同我講嘢嘅人。」因為網絡問題,幾次之後電話終於接通,「我話佢知我好痛好痛,佢不停講叫我搵醫生攞藥食,我叫佢Shut up,我唔係想聽呢啲!我只需要你講句,我喺度唔使驚。」不少網民看到這裡已經開始吐槽,「痛叫你攞藥食係正常、關心嘅回答,可以止痛,點知你會想聽呢啲嘢呀」。

女友手術之後情緒不穩。(《愛不遲疑》劇照)

之後因網絡問題對話不通順,男方亦表示正在跟女兒說話,希望女生可以以短訊溝通,但女生指自己麻醉藥效剛過,眼睛不能對焦,只打了幾句「I need you, you are my boyfriend, why ignore my call. Why ignore me? U say u love me. Very faith ( 其實我想打faint ) cant type」。20分鐘之女生再打電話給男友,男友以短訊回覆,仍在跟女兒談話。

過了一會男友終於回電,可是卻對她說「 依家係咪唔洗同個女講嘢?我唔使做其他嘢?」令她瞬間崩潰,「我依家咁虚弱,你唔關心我?我唔及你個女重要,但我咁打畀你,你都唔聽下電話睇我咩事?我真係好失望。我以為你係我背後嘅男人,但你係我最虚弱嘅時候,無關心我反而係鬧我。多謝你十年來嘅愛,多謝你教識我嘅一切。」

男友一句說話,令女生想分手。(《繼承者們》劇照)

之後三天男友都一直有發短訊,可是女生卻沒有回覆。「到我返咗屋企,佢打來問我係咪唔想同佢再講嘢,我話係,我要冷靜。再隔一星期,佢打來,我話整緊傷口唔得閒,叫佢call later,佢話ok,然後就沒然後了。」之後的幾個月,二人再沒有聯絡。

女生在文末表示,「唔只心淡,真係死心。如果連大手術都唔care我,我諗你都唔係個好老公。我依然好愛你,但我睇唔到點再行落去,或者要搵個愛我多過我愛佢嘅人。」

網民對於樓主帖文的反應示意圖。(《聽見你的聲音》劇照)

不過網民似乎並不同情女生的遭遇,帖文在不足24小時,已經有超過6000個負評,不少網民直言她十分黐身,「睇字都feel到樓主好__煩」,「你想人點? 唔覆人又要人哋keep住call,好心有問題就攤出嚟講」,不過亦有網民表示,「有啲人喺你唔開心時,會情感上support你,另一啲會畀建議你點做點解決,你需要嘅係前者,你男朋友係後者」。

