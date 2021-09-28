NETFLIX韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起追劇潮，除了在亞洲地區有十分高的人氣之外，更歷史性成為首套登上美國排行榜榜首的韓劇。在劇中曾經玩了不少韓國的傳統遊戲，包括、「魷魚遊戲」、「椪糖遊戲」等。大家又知道這些遊戲的真正玩法嗎？



【1】畫片遊戲

第一集中，穿西裝的神秘人（孔劉飾）在地鐵站遇上成奇勳（李政宰飾），並邀請他玩畫片遊戲。畫片遊戲是韓國傳統遊戲之一，過往在綜藝節目《Running Man》亦曾經多次出現。玩家需要各自準備自己的畫片。畫片有分正面和背面，只要其中一名玩家，將另一名玩家的畫片打翻，就算勝利。接下來，就教大家如何摺畫片！

《魷魚遊戲》截圖

▼▼▼點擊下圖查看5個韓國傳統遊戲玩法▼▼▼

+ 14

【2】椪糖遊戲

第三集中出現的是椪糖遊戲（달고나）。玩法跟在劇中看到的一樣，先準備一個可加熱的容器，然後將砂糖煮融變成糊狀，將再它倒出來，用圓形的工具向下壓，令糖糊變成圓形。之後，就可以選擇自己喜歡的圖案，印在糖糊上。完成後，可以即時食用，或者像劇中的玩家一樣，以針將圖案挑出來。而劇中4個圖案星星、三角形、圓形和傘子都是傳統椪糖的圖案。

【3】珠子遊戲

第6集中出現的遊戲，就是珠子遊戲。在我們的童年回憶中，珠子多數都是出現在玩波子的棋盤之中。不過，對韓國人來說，珠子就有另外的玩法。第一個玩法，就是像阿里和曹尚佑一樣，一名玩家將珠子藏在手內，另一名玩家則賭上珠子，然後猜對方手中的珠子數目是單數還是雙數。第二個玩法，就是像紋身大叔張德秀一樣，在地上畫一個圓圈，或者如果是泥地的可以直接挖一個小洞，玩家則站在距離小洞大約3米之外的地方，將珠子滾到洞內。

【4】魷魚遊戲

第一集和最後一集，都出現過魷魚遊戲。玩家分成兩進攻和防守兩隊，並在地上畫出與上圖相同的圖案。攻擊隊需從後方面圓形出發，然後必需經過中間的部分。最後踏足最前方的小三角形（紅點），就為之勝出。而防守隊則需要設法阻止攻擊隊前進，或者將他們追遂出界外將他們淘汰，就可以勝出。

《魷魚遊戲》

雖然《魷魚遊戲》好評如潮，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的網民發現。其中一名韓國人的電話號碼，竟被印在劇中由孔劉提供的卡片上，令他每天收幾千通電話騷擾。

+ 13

想知還有甚麼穿崩位？點擊原文【《魷魚遊戲》12個bugs你發現了嗎？孔劉電話號碼是真、有人死2次】查看！