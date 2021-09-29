NETFLIX原創劇集《魷魚遊戲》於全球掀起追劇潮，故事講述456名身負巨貸的人，參加一場名為「魷魚遊戲」的死亡生存遊戲，最終勝利者可以獲得456億韓圜（港元3.04億）的獎金。劇集的主要角色，包括456號參賽者成奇勳（李政宰飾）、1號參賽者吳一男（吳永秀飾）、218號參賽者曹尚宇（朴海秀飾）等。大家又知道到底這些參賽者的號碼有甚麼特別的含意嗎？



下列內容含劇透！

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【成奇勳———456號】

首先，「456」這組數字，其實曾經在劇集出現過不止一次，包括第一集，成奇勳買馬中了456萬韓圜，而魷魚遊戲的總獎金，又是456億韓圜。

有網民指，456號是遊戲中最後一名參加者，寓意成奇勳會生存到最後一刻。另外，如果從1-9的數字中，4、5、6是排在最中央的位置，代表成奇勳在善與惡之間徘徊。

亦有網民指，從電腦鍵盤右側的數字列中，456是排在中間位置，就像魷魚遊戲中曾經表示，要越過魷魚的腰部才能成為最佳的攻擊手（暗行御史）。

成奇勳（李政宰飾）

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【吳一男———1號】

吳一男（吳永秀飾）是遊戲的1號參加者，代表他是最先報名參加的人。除了他的名字有「一」字之外，其實1號參加者這個設定，就為他的真正身分鋪下很大的伏線。

已經追完劇的人就會知道，吳一男其實就是遊戲的策劃人！他曾經說，「沒有東西比親身感受更有趣」，所以他才可以成為第一個報名參賽比賽的人吧！

而且，在第6集玩珠子遊戲時，吳一男曾經將印有1字的外套，讓給成奇勳。有網民猜想，這亦是暗示成奇勳將會成為最終勝利者的伏筆。

【曹尚宇———218號】

218號參加者曹尚佑（朴海秀飾），相信是不少人又愛又恨的角色。他途中曾經多次背叛隊友，明明猜到遊戲是椪糖遊戲卻不告訴成奇勳、又以騙取的方式令阿里淘汰、最後更將姜曉殺死。

「218」這個數字，如果分開用韓文來唸的話，「2」字與「這」同音，以「18」是與韓語其中一個常見粗口讀書相近，不少韓國人都會以18代替粗口，所以218就是「這混蛋」的意思。

【阿里———199號】

由印度演員Tripathi Anupam飾演的199號參賽者阿里，在第6集中，因為被曹尚宇背叛而被淘汰。他們在玩帶珠子數目時，原來阿里已經領先曹尚宇19粒珠子，再贏對方多一粒他就可以勝利。

誰知，單純的阿里錯信了曹尚宇，被對方騙走了他的19粒珠子，最後被殺死。而曹尚佑的218號，減去19粒珠子，就是等於199。

阿里（Tripathi Anupam飾）

雖然《魷魚遊戲》好評如潮，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的網民發現。其中一名韓國人的電話號碼，竟被印在劇中由孔劉提供的卡片上，令他每天收幾千通電話騷擾。

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