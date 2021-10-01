【消費券/電子消費券/第二期消費券/第二期電子消費券】第二期電子消費券於10 月1日起發放，大家想好用消費券買甚麼了嗎？十二星座個個的金錢觀都不同，$5000消費券啲錢會使去邊？



大家期待已久的政府$5000電子消費券第二期於10月1日發放啦！使用八達通登記的市民可收取2000元（餘下1000元於第三期派發）；而以支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK登記領取消費券的市民，可獲發3000元消費券，連同第一期的2000元消費券，合共5000元消費券。十二星座各有不同金錢觀，$5000消費券啲錢會使去邊？

【金牛座】一講起金牛座，就會想起錢。出名摳門小氣的金牛座，對金錢有一種執著的態度，能慳的都會慳。消費券$5000不是用來買現金券/Gift Card保值，就是買投資產品錢搵錢，實行$ 1都唔會蝕畀佢。

【雙子座】憑感覺購物的雙子座，可是花錢不眨眼。見朋友買了新玩意，自己又要去買，但三分鐘熱度，很快又覺得不新鮮，再買別的新玩具了。不用等消費券$5000過户，早在一聽聞會派$5000的消息，雙子座可能已經分分鐘使凸！

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同場加映2：韓國生日月份X血型分析性格

不少人定期都會查看星座、生肖運程，預測一下自己未來的命運。韓國人則比較相信「血型看人格」，Facebook專頁「all.about.20s」早前推出一個「生日月份x血型」的心理測驗，只要選出自己的生日月份及血型，就能知道代表的性格了！

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