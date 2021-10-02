內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》有不少熟悉的面孔，陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰更組成「大灣區五人組」深受內地觀眾喜愛。其實近年有不少港星北上發展，但待遇卻大不同。



《披荊斬棘的哥哥》節目截圖

陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中組成「大灣區五人組」，憑冷酷鐵漢形象，努力說超普通的普通話，嚴肅中帶點滑稽的反差萌，成為節目中的高人氣組合。

《披荊斬棘的哥哥》節目截圖

其實港星北上發展已屢見不鮮，但近年港星們在綜藝節目中的存在感越來越高，憑超有辨識度的「廣普」，港星們承載著八九十年代香港娛樂圈輝煌時代的回憶濾鏡，這張情懷牌讓內地觀眾非常受落。其實有不少港星北上發展，但待遇卻大不同，現在他們都變成點呢？

▼▼▼▼點擊看12位港星北上發展依家變成點▼▼▼▼

+ 9

同場加映：麥明詩貼10年前大學靚相青春可人 20位香港藝人學生照你認得誰？

據說，大學是超進化的時期。中學升大學，不用再穿校服上學，大一新生個個都積極打扮，外型比起中學時代可說是變了很多。不少明星曾自貼學生時代的青澀模樣，以下20位學生哥，大家又認得幾多？

▼▼▼▼超進化！20位學生哥你認得邊個？▼▼▼▼

+ 41

除了以上幾位，還有其他明星學生照，點擊看全文：麥明詩貼10年前大學靚相青春可人 20位香港藝人學生照你認得誰？