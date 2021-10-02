內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》有不少熟悉的面孔，陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰更組成「大灣區五人組」深受內地觀眾喜愛。其實近年有不少港星北上發展，但待遇卻大不同。
陳小春、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、謝天華、林曉峰在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中組成「大灣區五人組」，憑冷酷鐵漢形象，努力說超普通的普通話，嚴肅中帶點滑稽的反差萌，成為節目中的高人氣組合。
其實港星北上發展已屢見不鮮，但近年港星們在綜藝節目中的存在感越來越高，憑超有辨識度的「廣普」，港星們承載著八九十年代香港娛樂圈輝煌時代的回憶濾鏡，這張情懷牌讓內地觀眾非常受落。其實有不少港星北上發展，但待遇卻大不同，現在他們都變成點呢？
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