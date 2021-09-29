【TVB / 我家無難事 / 劉思希 / 張寶兒/陳瀅/何雁詩 】TVB劇集《我家無難事》熱播中，劇中穿著奇怪衣服、戴着一副超深度數眼鏡的「田羽冰」成功搶戲。 有網民翻出飾演「田羽冰」的劉思希其實是「隱形富婆」，不但家境富裕，而且學歷亦超猛料！



劉思希家境富裕，父親在澳門做貿易生意，家人為方便她在香港追夢拍劇，更為她買入一個近2000萬的住宅。（《我家無難事》電視截圖）

劉思希2011年選港姐入行，因長相貌似TVB前藝員廖安麗而被封「年輕版廖安麗」，之後則簽約無綫，曾擔任TVB娛樂新聞台主播，2017年參演《迷》中的醜女「肖小紅」而獲得到網民好評和支持。

（Instagram /@lisalauseehei）

劉思希家境富裕，家住半山3000萬豪宅，父親在澳門做貿易生意，2018年更曾斥資5000萬買下北角春秧街地鋪作投資，現估值計將過6000萬。家人為方便她在香港追夢拍劇，更為她買入一個近2000萬的住宅。

（Instagram /@lisalauseehei）

劉思希不但是富家女，學歷亦超猛料。畢業於美國西北大學及林肯大學行政管理和工商管理雙學士課程。2018年劉思希更自費137萬港元，修讀香港科技大學和西北大學凱洛格商學院合辦的的2年制EMBA課程，並以8A成績榮譽畢業。除了劉思希，原來以下將位女星都是圈中的「隱形富婆」！

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