20大經典台灣綜藝節目都是你的成長回憶　《康熙來了》停播最可惜

過去電視綜藝節目極為盛行的年代，只要時間一到，大人小孩們便會主動到電視機前面報到，那些曾經紅遍大街小巷的綜藝節目，也是朋友之間閒聊的共同話題。無論是片頭開場、甚至是結尾的音樂、不同單元的LOGO，都讓人印象深刻，只要有人提起，就會有人接著附和，根本是許多人的共同回憶啊！



所謂凡走過必留下痕跡，這些紅極一時的節目也在我們經歷的歲月裡留下不可抹滅的記憶。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在眾多已停播的台灣綜藝節目中，哪些是最讓90後懷念的當年話題？真的每一部都是經典，滿滿的回憶殺啊！

▼▼▼即來個回憶殺，按圖睇10大台灣綜藝節目排名！20位完整排名在文末！▼▼▼

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No.10 《分手擂台》

相信許多人對《分手擂台》並不陌生，節目會邀請有感情問題的來賓到現場大吐苦水，再由主持人及陪審員協助釐清雙方的問題，內容多半是爭吵、怒罵等，甚至現場大打出手，雖然曾一度傳出都是找臨演來演的，但只要扯到男女感情或是別人的家務事，就像有魔性一樣勾引出八卦心態，讓人忍不住一直看下去～

想要一再回味的觀眾，現在到東森綜合台的YouTube頻道也可以看到完整的全集唷！

No.9 《超級偶像》

《超級偶像》是三立與台視聯合監製的台灣電視歌唱選秀節目，強調無年齡及職業門檻，號召全民參與、有實力者皆可一圓明星夢，吸引許多愛唱歌的民眾前往報名，當年觀眾還分成「星光派」跟「超偶派」，你有沒有搭上那班歌唱車呢？

《超偶》節目開播長達七年，期間培養出不少實力堅強的歌手，像是張芸京、艾成、朱俐靜、艾怡良等，出道後都在演藝圈發光發熱。

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No.8 《全民大悶鍋》、《全民最大黨》

《全民大悶鍋》是政治反串娛樂節目，主要以台灣政治事件的角色扮演反諷，在攝影棚現場設有一個特製綠色電飯鍋「大悶鍋」，也是節目名稱之由來。

後來節目改名為《全民最大黨》，以逗趣的方式笑看新聞事件及針砭時事。其中以郭子乾、邰智源、洪都拉斯等模仿的角色最令人印象深刻，也讓觀眾在輕鬆之中了解到許多時事。

No.7 《超級星期天》

聽到開場口號「超級星期天～Super！」，是不是所有回憶都回來了？《超級星期天》是台視與華視星期日晚間綜藝節目，其中最經典的單元《超級比一比》遊戲音樂超洗腦超讓人懷念，現在許多節目遊戲時仍沿用，《超級任務》的尋人單元令許多觀眾為之動容，也教會我們「不是所有事情都能獲得圓滿」。

日前防疫期間，哈林庾澄慶也因要求獻唱了當年的收播曲，結尾的「希望下週再見」讓許多網友眼睛為之一亮，直呼太經典了！

No.6 《大學生了沒》

「台灣生大學！」、「大學生什麼？」是不是很熟悉的開場白呢？《大學生了沒》是個專為大學生族群量身訂做的節目，每集都會邀請16位來自不同大學、不同學系的學生上來接受不同問題的考驗。

《大學生了沒》也孕育出相當多的藝人，像是當紅主持人黃路梓茵、演員范少勳、諧星無尊、百萬Youtuber酷炫、歌手李唯楓都是從該節目出道的，分別在主持界、歌唱界、影劇界都有不錯的成績和發展。

No.5 《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》、《我愛黑澀棒棒堂》

《我愛黑澀會》、《模范棒棒堂》都是以明星養成為目標，招募多位青少年、青少女參加節目演出，從中經過個人表現及層層評選等，出選並成為正式藝人，進入演藝圈，後來兩者合併為《我愛黑澀棒棒堂》，捧紅一票藝人成為現今演藝圈的知名人物。

節目期間分別組成女子團體「黑澀會美眉」（後改為黑Girl）、「Lollipop棒棒堂」等，大大小小的演唱會、參與偶像劇演出，紅到不行，陪伴著許多90後長大，是許多人心中經典的選秀節目。

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No.4 《超級星光大道》、《華人星光大道》

《超級星光大道》是台灣的電視歌唱選秀節目，2011年轉型以「季播」的方式播出《華人星光大道》。每一屆都與不同的唱片公司合作，冠軍除了參賽獎金之外，還可以獲得出唱片的機會。

評審皆為知名歌手、製作人如黃韻玲、袁惟仁、張宇、黃小琥等，許多優秀的歌手也由此發跡，包含林宥嘉、徐佳瑩、曾沛慈、踢館選手蕭敬騰等。《超級星光大道》不僅是許多人的共同回憶，也是許多人實現歌唱夢想的舞台，到現在的比賽影片依然相當經典。

No.3《我猜我猜我猜猜猜》

《我猜我猜我猜猜猜》深受年輕觀眾歡迎，吳宗憲、柳翰雅、楊丞琳、龍劭華等都擔任過主持人，節目中單元很多，以最著名的《人不可貌相》最受喜愛。

《人不可貌相》單元經常設立多項主題、網羅各種類型的素人上節目，因此捧紅了許多人，像是捷運美少女出道的林依晨、無俚頭美少女田馥甄、健康美少女楊丞琳等，《我猜》可說是孕育出多位當紅女神的搖籃，甚至許多運動員、知名人士多年後都被翻出曾上過《我猜》！

No.2 《國光幫幫忙》

《國光幫幫忙》是由三立電視製作的綜藝談話性節目，初期是由畢業於國光藝校的孫鵬、屈中恆、庹宗康三人共同主持，2017年改版後加入新生代主持人，並以演出一小段情境劇作為節目開場，藉此帶出當集主題。

開播至今已近16年，節目期間歷經許多風雨及多次改版，最終不敵疫情，今年7月傳出停播，讓許多觀眾粉絲們感到不捨。其實該節目最有名的部分就是捧出了好多正妹「國光女神」，一個個漂亮美麗、多才多藝，你是否也注意到她們了呢？

No.1 《康熙來了》

《康熙來了》是由蔡康永和徐熙娣（小S）兩人主持，以談話內容大膽辛辣，時常不按牌理出牌為人所知，安定掌握主持步調的康永哥與機靈好笑的小S能力互補、配合完美，獨樹一幟的創新風格，廣受大眾喜愛。節目也捧紅了許多藝人甚至是素人，在兩岸三地的演藝圈一直保持著高話題性和高影響力。

2015年蔡康永請辭《康熙來了》，徐熙娣跟著共進退，讓開播12年的康熙畫下休止符，直至今日，仍有許多死忠粉絲時不時翻出片段來看，網友紛紛敲碗希望兩人繼續合體，帶給觀眾歡樂。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年9月22日至2021年9月21日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『八年級懷念的台灣綜藝節目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】