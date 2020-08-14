【綜藝3國智】啦啦隊女神峮峮濕身玩遊戲　露腰上衣透視白滑膚色

三位人氣美少女峮峮、琳妲、籃籃到節目《綜藝3國智》擔任魔王，推出「裙擺搖搖挑戰賽」。峮峮、琳妲及籃籃三人以啦啦隊造型現身，短版上衣搭配迷你裙秀出一雙雙美腿，可愛又帶著性感，青春氣息也為錄影現場注入一股活力，三位魔王也在關卡中意外展現好身材。

點圖看峮峮濕身性感玩遊戲及IG美照▼▼▼

+ 31 + 30 + 29

在清涼的水球挑戰遊戲時，張立東主動將遊戲賭注升級，和三位魔王PK，成績輸的一方就需推派一名代表到籃框下淋水，三人欣然接受，不過成績一下就被超越，分別由峮峮和琳妲接受懲罰，濕透的白T隱約透出肌膚顏色，緊身上衣因為被水淋濕更加貼身，再度凸顯好身材。峮峮淋成落湯雞，在炎炎夏日大呼「好冷」，她隨後還調皮的緊抱著籃籃不放，籃籃則是被嚇到拼命尖叫，企圖到水桶旁拿水球反攻，兩位美女拉扯的畫面，讓在場人摸不著頭緒。

相關圖輯：【多圖】台灣啦啦隊女神不止峮峮！ Yuri陳怡叡勁Cute同樣亮眼（點圖放大▼▼▼）

+ 27 + 26 + 25

峮峮、琳妲及籃籃各有大批粉絲擁護，峮峮最新的戀情也被主持群拿出來調侃，大夥起鬨說要為她應援，實際上卻是狂唸：「一擊炸裂黃鴻升！」讓峮峮羞的不斷露出甜美笑容。

延伸閱讀：

「型男」開錄前跟曾國城大吵！詹姆士揭超幼稚內幕

我們一家人+／台印混血姊妹市集起家 烘焙+設計拚創業

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】