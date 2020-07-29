【綜藝玩很大】小鐘激吻國光女神疑起「生理反應」：這節目好好玩

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吳宗憲主持實境綜藝《綜藝玩很大》，日前迎接6週年，首次前往阿里山出外景，製作單位為了讓來賓更能享受在美景之中，再次祭出CP對戰賽制甜蜜出遊，沒想到小鐘被懷疑起生理反應，笑翻全場。

小鐘林莎嘴對嘴現「生理反應」？點圖逐格睇▼▼▼

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《綜藝玩很大》節目開播以來跑遍亞洲、非洲、歐洲、大洋洲，帶著觀眾欣賞各國美景，這次為了呼應今年台灣脊梁山脈旅遊年，前往富有國際盛名的阿里山取景拍攝。而堪稱演藝圈黃金單身漢的小鐘，此次與林莎組成CP搭檔，遊戲中2人更用嘴對嘴傳接撲克牌，冒出許多粉紅泡泡，也讓小鐘開心到倒地不起，笑說：「這節目好好玩」，更被隊友們懷疑是不是起了生理反應，笑翻所有人。

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除了小鐘、林莎這對閃光組合，還有小隊長小鬼（黃鴻升）、KID林柏昇分別配對三立華劇《我的青春沒在怕》臧芮軒、海芬，來賓祖雄則是跟程予希組成CP參戰。四對情侶在遊戲過程中甜蜜指數爆表，不但臉貼臉親密自拍放閃，就連猜拳也要牽著手、摟著另一半的腰加油打氣，讓落單的關主吳宗憲羨慕不已。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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