4部超邪惡美食日劇推薦　烤肉串隔住Mon睇都肚餓　小心睇完食宵夜

能夠準時下班，是現代人最大的幸福，若能在下班後吃一頓犒賞身心靈的晚餐，更是生活中的小小確幸，因此日本近年出現了不少美食劇，其中更有許多是女性獨自品嚐美食的小品劇，畢竟一個人有時候更能享受食物的美味啊！



《犒賞飯》

而今年播出的日劇《犒賞飯》正是這樣的一部劇，這部作品改編《週刊漫畫TIMES》中的連載漫畫，由近年逐漸提升演技實力的櫻井日奈子飾演剛出社會的新鮮人池田咲子，面對職場與生活極大壓力的她，總會製作各式各樣好吃的料理，來犒賞辛苦了一週的自己。

而這些料理美食，像是女孩最愛的鬆餅、水果三明治，或是超級罪惡的烤肉串，在漫畫當中看起來就已經非常美味可口，更不用說實體化搬上電視後，會讓觀眾看得多麼垂涎三尺，恨不得從沙發上衝出家門去買份宵夜來比拚一下XD！

▼▼▼即睇4部美食日劇推薦！睇完食多碗飯！▼▼▼

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《彆扭女的孤獨飯》

《彆扭女單獨吃飯》是2021年的春季日劇，由飯豐萬里江主演，講述的是不擅長於人交際的女主角川本亞美，在IG上發現一個名為「白馬」的帳號，裡面是滿滿的美食照片，而她不只被這些看起來令人垂涎三尺的美食吸引住，於是跟隨了他的腳步，開始品嚐這些美食。

無論是中華料理、烤肉或是生魚片，都在透過鏡頭一一細膩呈現，讓人看了都覺得餓了！此外，亞美在品嚐美食的過程中，不只會有料理心得，更有對於店家、客人與人生的小小評論，都讓電視機前的觀眾獲得不少共鳴。

《和歌子酒》

《和歌子酒》則是2015年播出的日劇，改編自漫畫家新久千映創作的連載漫畫，因為擁有各種看起來超好吃的美食，以及讓人放鬆的氛圍，而獲得大好評，目前日劇已經推出了五季，甚至還有韓劇版！

日劇版飾演主角村崎和歌子的是武田梨奈，在每一集中都會獨自拜訪與品嚐一家真實存在於日本東京的美食店家，搭配一款來自日本各地的酒類，在無人打擾的環境中，度過美好的時光，是不少日本OL的下班定番，讓人看完之後也想去探訪這些小店！

《忘卻的幸子》

不同於前幾部美食是為了犒賞自己，《忘卻的幸子》中的主角幸子，則是為了忘記拋棄自己的未婚夫，而決定用吃療傷，後來還出了神戶的特別篇，出現許多當地美食，更是讓人好心神嚮往，好想馬上飛奔到日本去！

光是第一集裡面的關西口味壽喜燒，採用「煎」的方式直接搭配糖來帶出牛肉的甜味，那粉紅色鮮嫩欲滴的牛肉在眼前讓人口水都快流下來，更不用說後面的老字號飯糰、麻辣刀削麵，每道都讓人好想馬上衝出門去吃一頓好料！

看完這4部以女性為主角的美食劇，是不是也感覺被美食給治癒了呢？如果你也是喜歡下班或假日一個人去尋覓美食，獨自享受料理的話，不妨可以找來看看囉！

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