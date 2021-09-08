人們在追求生活中，離不開食衣住行，所謂「民以食為天」，更近一步說明了食物對人們生活的重要性。飲食同時也反映著不同地區、文化的養成，諸如中國的八大菜系、日本的和食文化。「飲食文化」如今成為隱形的文化遺產，除了能填飽肚子外，更能吸取古人千年積累的智慧！本週小編就要帶大家來看看多部好看的美食番，看著畫面中精緻的美食與作畫細節，讓人不禁食指大動外，還能學習各國的歷史與文化新知，可以說是一舉多得！我們就一起來看看有哪些超級「開胃」的作品值得各位動漫迷怒追一波吧！



美食動漫【真・中華一番】

《中華一番》是大家最熟悉的美食動漫番之一，動畫改編自小川悅司所著的料理漫畫，故事描寫中國四川省的年輕廚師「劉昴星」（外號阿星）學習廚藝，到廣州陽泉酒家修行，獲得特級廚師資格。阿昴堅持一個信念：料理是為人們帶來幸福的，一路上結交許多對於廚藝有志一同的朋友，及最後與「黑暗料理界」對抗過程的作品。而《真・中華一番》則是以劉昴星等人收集傳說廚具，並且與黑暗料理界對抗的過程作為核心發展的全新故事。

《中華一番》絕對稱得上是跨時代的作品，作品中最吸引人的莫過於浮誇台詞、劇情、超唬人的料理，例如：「宇宙大燒賣」、「昇龍餃子」、「彗星炒飯」等等，一直為粉絲們所津津樂道。《真・中華一番》嶄新的故事發展，同樣地受廣大粉絲們討論、喜愛，倘若你從不下廚，但渴望了解料理並增進朋友間的聊天話題，同時還能認識中國淵遠流長的飲食文化，那麼《中華一番》絕對是你最超值的觀看選擇！

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