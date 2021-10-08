Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》掀起追劇熱潮，佔據了全球多個地區的Netflix排行榜高位。據悉，Netflix在過去5年投資超過7億美金（港元55億）發展韓劇，包括於韓國開發2間大型的製片工作室，令Netflix原創韓劇產量及質素大增。除了《魷魚》之外，今年還有哪些Netflix的原創韓劇推得一看？



【1】《喜歡的話請響鈴》第2季

《喜歡的話請響鈴》，第1季於2019年8月22日上線，第2季則於2021年3月12日上線，合共14集，改編自同名網絡漫畫，由有「NETFLIX之子」之稱的新晉演員宋江、金所泫、鄭家藍主演，講述有人研發了一個名為「戀愛鈴」的手機程式，只要安裝就能探測到10公尺內有沒有喜歡你的人。而故事的背景發生在一間高中，男主角黃宣梧（宋江飾）與女主角金朝晀（金所泫飾）因戀愛鈴開始戀愛，但之後亦因戀愛鈴而分手。到底金朝晀最後情歸何處？

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【2】《Move to Heaven：我是遺物整理師》

《Move to Heaven：我是遺物整理師》，於2021年5月14日上線，共有10集，講述患有「亞斯伯格症侯群」的少年韓可魯（陳峻相飾），需要接管爸爸韓靜佑（池珍熙飾）生前經營的遺物整理公司「天堂移居」。因為想要一個人照顧他，韓靜佑生前委託律師，拜託可魯的叔叔曹尚久（李帝勳飾）於出獄後協助可魯經營公司，之後他之成為了可魯的監護人。

【3】《屍戰朝鮮：雅信傳》

《屍戰朝鮮：雅信傳》，於2021年7月23日上線，只有1集，是《屍戰朝鮮》的特別篇。有追看《屍戰朝鮮》的人，都會記得全智賢曾經在第2季的結局中短暫出現吧！而《雅信傳》就是以全智賢飾演的女子雅信為主線，交代了關於生死草的來源和背景，以及雅信和朝鮮王族的關係。

【4】《D.P：逃兵追緝令》

《D.P：逃兵追緝令》，於2021年8月27日上線，共有6集，以韓國一隊憲兵隊為背景，講述二等兵安俊浩（丁海寅飾）經常被軍營內的前輩欺負。有一天，他獲選為「逃兵追緝隊」的成員，與上等兵韓浩烈（具教煥飾）一同追緝逃兵。逃出軍營的人，各自都有不同的原因，當中有不少人與安俊浩一樣，都是長期被前輩欺凌。

《D.P：逃兵追緝令》

除了原創劇集之外，NETFLIX今年亦有不少獨家的韓國電影，包括《THE CALL：超時空通話》、《勝利號》、《天堂長夜》、《酸酸甜甜愛上你》等。追完劇有時間，不妨轉戰看電影！

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在NETFLIX劇集《D.P：逃兵追緝令》擔任主演的男演員具教煥，在劇中飾演D.P組組員韓浩烈而人氣急升。雖然他於劇中飾演一名20多歲的士兵，但現實中，原來他已經接近40歲！除了他之外，以下這些韓國男星原來都快要「奔四」。

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