《魷魚遊戲》導演親曝第2季計劃　玩3個新遊戲、這些角色會做主線

NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，成為首部登上全球排行榜的榜首的韓劇。相信看完劇集的人，都會有種意猶未盡的感覺。雖然導演之前曾揚言「拍第一季已經花光了精力」，但他最近接受韓國電視台JTBC的訪問時，親自透露了關於第二季的計劃。



《魷魚遊戲》劇照

《魷魚遊戲》獲得成功，並為韓劇創下歷史，導演黃東赫在10月5日接受韓國JTBC電視台新聞節目《NEWS ROOM》訪問，表示完全沒有想過劇集會得到如此高的人氣，為此感到又驚喜又高興。

黃東赫導演接受JTBC訪問

除此之外，導演亦透露了關於第二季的計劃。他表示，如果真的要拍第二季的話，會交代關於警察黃俊昊（魏河俊飾）的生死，以及遊戲負責人Frontman（李炳憲飾）的背景。至於飾演成奇勳的演員李政宰，早前亦在接受JTBC訪問時表示自己亦十分期待第2季，「到底第二季會否繼續以成奇勳為中心，還是他會退居，另有新的主角登場？我也覺得很難猜測！」

李政宰接受JTBC訪問

除此之外，導演亦透露，如果拍第二季的話，應該會加入以下這3個傳統遊戲。讓《Opener》向大家講解一下這些遊戲的玩法！

▼▼▼點擊圖片查看《魷魚遊戲》第2季3個遊戲▼▼▼

+ 8

《魷魚遊戲》好評如潮，大家有沒有一看再看？早前，有韓國網民重看劇集時，發現了不少伏筆位，原來參賽者的死法早有預告！

+ 5

想知道其他伏筆？點擊原文【魷魚遊戲重看才發現4個伏筆！參賽者死法早預告、曾暗示誰是Boss】查看！