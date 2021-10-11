現效力英超球隊熱刺的「韓國足球一哥」孫興慜與女團BLACKPINK成員JISOO，繼2019年傳緋聞後，近日再度有網民列出3項證據，力指他們已經拍拖超過2年。消息傳出2天後，JISOO所屬經紀公司YG日前（10月10日）終發聲明否認一切，直指傳聞「毫無根據」。除了JISOO之外，孫興慜過往亦曾經與不少女星傳緋聞，《Opener》與大家細數他的歷代4位緋聞女友。



現年29歲的孫興慜，是韓國國家足球隊的隊長，以及英超球隊熱刺的足球員，被視為是「足球界的亞洲一哥」。根據德國轉會市場公布的數據，孫興慜在2020年的身價由7500萬歐元，飊升至9000萬歐元，再度刷新亞洲球員的紀錄。

孫興慜

【緋聞女友1】JISOO

孫興慜與女團BLACKPINK隊長JISOO，近日被指已經暗地裡拍拖2年。過去，他們亦曾經於2019年傳過緋聞，這次已經是第二次傳了。有網民列出3大證據，包括指JISOO曾特地飛往英國觀賞孫興慜的比賽、二人戴同款情侶手鏈等。消息傳出後，網民雖然半信半疑，但仍認為他們是金童玉女，而且同為「世界級」的明星，十分登對。

不過，JISOO所屬經紀公司YG娛樂就於10月10日發表聲明，鄭重地否認了JISOO與孫興慜的緋聞，直指有關指控「毫無根據」。

▼▼▼點擊圖片查看孫興慜歷任緋聞女友▼▼▼

+ 9

【緋聞女友2】方珉雅

女團Girl's Day成員方珉雅，是孫興慜於演藝界第一個緋聞女友。2014年7月，當時有媒體拍到珉雅登上了孫興慜的車，下車時更拿著一束花。之後，孫興慜更與珉雅手拖手約會。不過，消息傳出後，雙方卻有了不同的立場——珉雅一方爽快承認了戀人關係，但孫興慜卻指二人只約會2次，還不是戀人關係。事件不但令珉雅十分難堪，甚至還被網民罵。最終，二人的關係只維持3個月就分手了。

珉雅

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

孫興慜除了是韓國足球一哥，亦是廣告界的寵兒。他曾登上綜藝節目《TＭI NEWS》的「2021上半年收入最多明星排行榜」，今年上半年，他單是廣告收入，就有36億韓圜 (港元2400萬）。

+ 10

想知道其他排名？點擊原文【2021上半年10個最高收入韓星 BLACKPINK賺2億排第4、頭3名都超狂】查看！