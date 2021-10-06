韓流文化近年來在全球的影響力越來越高，除了有BTS、Blackpink等世界級的歌手組合之外，最近又有劇集《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，就連牛津字典都加入這股「韓流」，將26個韓式英文字納入字典，例如oppa、fighting、daebak等。讓《Opener》向大家介紹一下這26個韓式英文字！



撒嬌／《一週偶像》截圖

近期Netflix韓劇《魷魚遊戲》於全球掀起潮，再次證明韓國K-Pop、韓劇及電影，於世界各地影響力越來越大。據外媒報道，牛津字典官方表示，韓式英文廣泛流行，證明不只英美等英語國家才能創造詞彙。而牛津字典中對「Hallyu」（韓流）的解釋是「國際間對韓國及其流行文化的興趣與日俱增，尤其是在全球都取得成功的音樂、電影、電視、服裝及美食」。

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如果你未有時間看上圖26個韓式英文字，可以看下面10個👇👇👇

【1】aegyo

Aegyo，韓文為애교，讀音「er哥」，即撒嬌的意思，可當名詞或形容詞使用。

【2】banchan

Banchan，韓文為반찬，讀音「盼餐」，即小菜的意思，可當名詞使用。

【3】bulgogi

Bulgogi，韓文為불고기，讀音「陪哥gee」，即烤肉的意思，可當名詞使用。

【4】chimaek

Chimaek，韓文為치맥，讀音「痴mac」，是「炸雞＋啤酒」的縮寫，可當名詞使用。

【5】daebak

Daebak，韓文為대박，漢字為「大發」，讀音「tae bark」，當有驚喜或意料之外的事發生時，會用作表達感嘆，可當名詞、感嘆詞或形容詞使用。

【6】dongchimi

Dongchimi，韓文為「동치미」，讀音「東痴me」，是韓國泡菜的其中一種，主要於冬天食用，可當名詞使用。

【7】fighting

Fighting，韓文為「파이팅」，即加油的意思，在打氣的時候使用，可當感嘆詞使用。

【8】galbi

Galbi，韓文為「갈비」，讀音「kai B」，即排骨的意思，可當名詞使用。

【9】hallyu

Hallyu，韓文為「한류」，讀音「hai new」，即韓流的意思，可當名詞使用。

【10】hanbok

Hanbok，韓文為「한복」，讀音「慳book」，即韓服的意思，可當名詞使用。

韓服

除了以上這些常見的韓文用語之外，相信大家看韓劇或電影時，都會聽過韓國人說罵人的說話吧！《Opener》為大家精選40句韓國常見的罵人語錄，大家不妨學幾句旁身😂

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