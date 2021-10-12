韓國有線電視台tvN經常出產高質素的劇集，近年來不少話題之作，例如《鬼怪》、《回答吧1988》、《德魯納酒店》、《愛的迫降》，都是tvN的作品。適逢開台15周年，tvN官方早前舉辦一個投票活動，讓網民投票選出歷年來最喜愛的tvN劇集TOP 15，結果現已出爐。



【第15位】請輸入檢索詞WWW

2019年6月至7月播放的《請輸入檢索詞WWW》，由林秀晶、李多熙、田慧振、張基龍、李宰旭、池承炫主演。故事以3位女性為主線故事，她們分別來自2間韓國頂級入口網站企業，為了爭取成為第一而鬥過你死我活。在事業上，她們非要得到成功不可。她們之所以能在事業上這麼拚博，全靠在她們背後的3個男人支持、安慰。

《請輸入檢索詞WＷＷ》劇照

▼▼▼點擊圖片查看7-15位▼▼▼

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【第6位】《Signal》

《Signal》，2016年1月至3月播放，由趙震雄、李帝勳、金惠秀主演，講述一名懸案小隊的側寫員，有一天突然撿到一個封存了15年的對講機，對講機傳來的聲音，竟然是來自15年前的失蹤刑警的聲音。雙方互相提供資訊，並嘗試改變未來。劇集最高收視為12.5444%，以有線電視的劇集來說，算是十分亮眼的成績。而它亦是tvN有史以來最高收視劇集的第10位。

《Signal》劇照

▼▼▼點擊圖片查看1-6位▼▼▼

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除了上榜的劇集之外，tvN還有不少劇集有亮眼的成績，例如《哲仁王后》、《我的上流世界》、《海岸村恰恰恰》、《又，吳海英》、《回答吧》系列等。大家心目中最喜愛的又是哪一套？

同場加映：8套2021年Netflix原創韓劇

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》掀起追劇熱潮，佔據了全球多個地區的Netflix排行榜高位。據悉，Netflix在過去5年投資超過7億美金（港元55億）發展韓劇，包括於韓國開發2間大型的製片工作室，令Netflix原創韓劇產量及質素大增。除了《魷魚》之外，今年還有哪些Netflix的原創韓劇推得一看？

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