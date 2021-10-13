韓酒店辦「真．魷魚遊戲」大玩畫片、椪糖遊戲　勝出獎金有多少？

NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》雖然已經播出一段時間，但熱潮仍未減退。近日，韓國有酒店舉辦一場名為「ST. GAME」（세인트게임）的遊戲，玩法仿效《魷魚遊戲》，大玩劇中出現過的木頭人、椪糖等傳統遊戲。最終勝利者，可以獲得多少獎金？



《魷魚遊戲》劇照

舉辦是次遊戲的ST.JOHNS HOTEL，位於韓國江原道江陵。酒店早前透過官方的Instagram帳號，發布有關「ST. GAME」的詳情。是次遊戲將會於10月24日韓國時間早上11時至下午2時於酒店內舉行，住客和非住客都可以報名參加。而事前報名費用為1萬韓圜（約港元66），現場報名費則為1.2萬韓圜（約港元80）。

+ 4

參加者將會於當日進行4大遊戲——「123，木頭人」、拔河、椪糖、打畫片，這些遊戲全部都是《魷魚遊戲》曾經玩過的傳統遊戲。而最後的勝利者，可以獲得500萬韓圜 （約港元3.3萬）的獎金。酒店官方IG已於今日（10月13日）公布「已滿額，停止接收參加者」的告示，不少網民都留言表示「想參加但報不了名」，反應非常熱烈。

ST.JOHNS HOTEL

上述提及過的遊戲，其實都是一些韓國兒時會玩的傳統遊戲。因為《魷魚遊戲》，令不少外國人對這些遊戲產生了興趣。大家又知道這些遊戲的真正玩法嗎？讓記者教大家玩！

+ 14

如果香港也舉辦一場魷魚遊戲，相信也會得到很熱烈的反應吧！假若香港有機會舉辦的話，大家又想玩甚麼遊戲？

同場加映：魷魚遊戲如果拍香港版 10個本土遊戲秒變殺人Game：007入真子彈

Netflix新劇《魷魚遊戲》開播至今一直是網民的討論焦點，繼早前FF如果開拍香港版的演員名單之外，最近亦有網民開始討論，如果有香港版的話，應該玩甚麼本土遊戲？

想知道還有甚麼遊戲？點擊原文【魷魚遊戲如果拍香港版 10個本土遊戲秒變殺人Game：007入真子彈】查看！