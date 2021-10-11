《魷魚遊戲》於全球大熱，早前更歷史性成為首部登上全球Netflix排行榜榜首的韓劇。不少網民睇完又睇，不斷生翻看，發現了不少細節和伏筆。不過，原來劇集有些設定，是要韓國人才能看懂！一一名現居韓國的台灣人Fion，近日於YouTube發布影片，解釋5個劇中要韓國人才懂的設定，大家知道，成奇勳（李政宰飾）起初當「代駕」有甚麼意思嗎？



【1】 成奇勳當代駕

在《魷魚遊戲》第1集中，成奇勳（李政宰飾）曾做「伸手黨」向母親拿錢跟女兒慶祝生日。當時，母親跟他說沒錢，他怒氣沖沖地問母親「怎麼會沒錢？我做代駕的錢全都你了」。

代駕，是代理駕駛的簡稱，是韓國一種常見的職業。韓國人愛喝酒又多聚會，喝完酒固然不能駕駛，所以不少餐廳都會有代駕司機的卡片提供。代駕的職責，就是代替車主駕車送他到指定的地點，然後再將車子歸還車主。代駕費用會按照地點的距離計算，例如由首爾市區內的往返，每次大約15,000韓圜（約港元100），如果是首爾至首爾外的地區，例如金浦，費用大約30,000韓圜 (約港元200）。

那麼代駕一個月大約能賺多少錢？根據首爾勞動權益中心的報告，首爾區的代駕每月平均收入為186萬韓圜（約港元12,400），減去保險費、油費等支出後，收益為151萬8千韓圜（約港元10,120）。

《魷魚遊戲》截圖

👇👇👇魷魚遊戲５個韓國人才懂的設定👇👇👇

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【2】警察哥哥住考試院

在《魷魚遊戲》第2集中，警察黃仁昊（魏河俊飾）去到哥哥失蹤前居住的「考試院」尋找關於哥哥的線索。考試院，並不是一個考試場地，而是一個讓人以便宜的租金租住的地方。之所以會稱為「考試院」，是因為不少韓國人在預備考試的時候，都會特地租住這些地方，讓自己可以集中精神溫習。

一般的考試院單位都很小，約75平方英呎，月租20萬至40萬不等（約港元1300至2600）。除此之外，不少來韓讀書或短暫來韓生活的外國人，都會選擇考試院。而記者早前於韓國讀書時，都是住在考試院。雖然考試院給人不太好的感覺，但親身住過之後，卻發現其實考試院也不太差！不但租金便宜，廚房裡更會有免費的即食麵、飯、小菜提供。

【3】燒酒杯

在《魷魚遊戲》第2集中，成奇勳在便利店巧遇1號參賽者吳一男（吳永秀飾）。二人坐在便利店門口擺放的桌子和椅子，喝著燒酒聊天。相信有去過韓國的人都會見過這種特別的「風景」吧！不少韓國人都愛坐在便利店門口的桌子喝燒酒。

因應這種情況，便利店除了燒酒之外，亦有紙杯出售。除了常見的尺寸之外，韓國的便利店亦有出售一種小紙杯，大約只能裝50ML的液體。這種小紙杯，是專門用來喝燒酒的。一瓶燒酒大約360ML，如果每杯接近倒滿話，就能裝7杯半左右。而最後一杯只能倒半杯，心理作用影響下，可以令人有衝動想買多一瓶繼續喝。Fion認為，這是一種經營小秘密！

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《魷魚遊戲》好評如潮，大家有沒有一看再看？早前，有韓國網民重看劇集時，發現了不少伏筆位，原來參賽者的死法早有預告！

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