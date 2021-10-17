【移民/澳洲/美國/加拿大】近來移民人數大增，保安局根據每年市民申請「良民證」作移民的目的地作出推算，推算，去年有10,500人移居海外，較2019年急增50%，首選目的地是澳洲，其次美國，加拿大位列第三（英國BNO VISA毋須遞交良民證)。有網民在討論區分享，人在外國時，哪些小習慣，令自己覺得「真係好香港人」。



人在外國不論是旅行還是移民，一時三刻都改不了很多在香港就已經養成的小習慣。有網民在連登討論區發文，「一人一個移咗民之後，覺得自己好香港嘅moment」，當中最令其他網民大感認同的，是不少外國人都習慣了下雨不擔遮，而香港人哪怕只是毛毛雨，都要開遮，令不少外國朋友都大感有趣。

英國不時下雨，天氣跟香港有頗大分別。

另外，在飲食方面，香港人的習慣也跟外國有所分別，有網民指出，在一些國家的自來水是可以直接用的，不過香港人就會先煲滾才會飲，也令其外國友人大惑不解。更有人表示，有一種香港人至愛的食物，甚至令當地商店店員都好奇，為何香港人這麼愛吃它。

👇👇👇按圖看13個人在外國的「香港人moment」👇👇👇

+ 10

小編覺得升降機那個真的有點尷尬，可又不想站著呆等呢，只好硬著頭皮按下去了。大家有沒有遇過甚麼「香港人moment」？留言分享一下吧！

同場加映：12句文物級鬧人廣東話 真香港人一定聽過卡啦蘇、打靶仔、蛋散

廣東話粗口出色，不過想罵人不一定要用粗口。「hea做」、「廢柴」相信大家都知道甚麼意思，那你有沒有聽過「磨碌」、「卡啦蘇」、「打靶仔」、「蛋散」？它們全部都是廣東話中，漸漸失傳的罵人說話。大家不妨學多幾個，一來可以保育香港本土廣告話，二來下次跟人吵架時，可以殺對方一個措手不及。

👇👇👇按圖看12句文物級鬧人廣東話👇👇👇

立即CLICK入內文學嘢：12句文物級鬧人廣東話 真香港人一定聽過卡啦蘇、打靶仔、蛋散