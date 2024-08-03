廣東話博大精深、變化多端，而且潮語百出，鬧人的說話更加五花八門，要粗口有粗口，沒粗口一樣非常抵死啜核。不過有些詞語已經愈來愈少用，如果你仍然認得、識用，證明你是一個地道香港人。



「hea做」、「L樣」、「廢柴」相信大家都知道甚麼意思，那你有沒有聽過「磨碌」、「卡啦蘇」、「打靶仔」、「蛋散」？它們全部都是廣東話中，漸漸失傳的罵人說話。大家不妨學多幾個，一來可以保育香港本土廣告話，二來下次跟人吵架時，可以殺對方一個措手不及。

做個有文化的人，學習如何罵人不帶髒字。

廣東話粗口出色，不過想罵人不一定要用粗口，廣東話本身已經有大量有意境得來又過癮的俚語，想殺人不見血就要學幾個傍身了。

👇👇👇按圖看12句文物級鬧人廣東話👇👇👇

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大家平時罵人會用甚麼說話呢？小編最喜歡用「蛋散」，說出來非常順口，大家喜歡哪些詞呢？留言分享一下吧！

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香港作為中西文化匯聚的地方，語言又怎會只得傳統廣東話？英文對香港語言的影響亦十分大，在現代「Kongish出現之前」，英文翻譯成的中文已經成為日常生活中的街頭用字，這14個中文詞語，原來它們的來源是英文？當真信不信由你！

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