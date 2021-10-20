金宣虎終認是醜聞主角K演員！長壽節目《兩天一夜》曾有7成員出事

逼前女友墮胎的「大勢演員K某事件」發酵3天後，男主角今天（10月20日）終於發表聲明，承認自己就是K演員。不出大眾所料，他就是近日於劇集《海岸村恰恰恰》人氣急升的男星金宣虎。連日來的爭議下，金宣虎過去於綜藝節目《兩天一夜》罵工作人員的影片被瘋傳。開播至今已經13年的《兩天一夜》，曾經一度是國民綜藝節目。不過，原來節目每季都有成員出事。《Opener》為大家整理曾出事的7位成員，當中最轟動的，相信就是「老司機」鄭俊英。



【金宣虎】

2021年10月17日，一名網民於論壇nate pann發表長達6800多字的文章，控訴「大勢演員K某」曾經逼其墮胎，而且人前人後兩個樣。雖然文章內從來沒有提過大勢演員K某的真正身分是誰，但網民及資深娛樂記者都猜想是近期於劇集《海岸村恰恰恰》人氣急升的男星金宣虎。

沉默3天，金宣虎終於10月20日發表聲明，承認自己就是K某，表示「希望至少能透過這篇聲明向她道歉」。

金宣虎原是《兩天一夜》第4季的成員，任期由2019年12月開始至今。而節目組已經宣布，將讓他從節目中下車，而已經拍攝好的部分，即進行最大限度的剪輯。

▼▼▼金宣虎於節目中罵工作人員片段▼▼▼

▼▼▼點擊圖片查看《兩天一夜》7個曾出事成員▼▼▼

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【姜鎬童】

姜鎬童是《兩天一夜》第一季的成員，任期由2007年8月至2011年9月，原本是節目的主要主持，亦擔任老大的角色。當時，他可說是節目的主要支柱，收視更一度超過40%，是當時的「國民綜藝」。

不過，2011年9月，他被爆出一連串的逃稅醜聞，因而宣布暫時退出演藝界，從所有綜藝節目下車，進行自我反省。

【MC夢】

MC夢同樣是《兩天一夜》第一季的成員，任期由2007年12月至2010年9月。在節目中，他是廚藝擔當，經常負責煮飯給成員吃。

不過，在2010年10月，他因為逃兵問題而被起訴。原來，他過去曾經多次以不合理的理由，例如參加考試、職業訓練、出國旅行等，延遲入伍時間，最離譜的是，他竟然為逃兵役而拔掉12隻健康的牙齒。

爆出醜聞後，MC夢從《兩天一夜》等節目下車。最終，他於2012年被判罪成，判有期徒刑6個月，社會服務令120小時。

MC夢

除了金宣虎之外，2021年的韓國娛樂圈可說是醜聞多多！由年初起，就有金正賢無禮耍大牌一事，之後再爆出一連串的校園暴力事件，到現在再有金宣虎人設崩壞一事。讓《Opener》與大家一起回顧今年的9大韓星醜聞。

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金宣虎是次醜聞，除了影響到他本人之外，就連劇集《海岸村恰恰恰》的其他演員、以及《兩天一夜》節目組都受到牽連。有媒體指，原本已經安排好接受採訪的申敏兒，都為了避風頭而取消行程。而《兩天一夜》的成員，相信都會因為金宣虎的下車而很傷心。

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