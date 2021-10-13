Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）於全球大受歡迎，至香港時間10月13日，Netflix於官方twitter宣布《魷魚遊戲》吸引了全球1.11億名觀眾收看，成為Netflix史上最受歡迎劇集。而就在這個喜訊前一天，北韓則發表評論文章，指《魷魚遊戲》反映了南社會弱肉強食的殘酷現實。



Netflix官方Twitter截圖

上月《魷魚遊戲》掀起熱潮時，Netflix管理層已透露《魷魚》有可能打破平台的最高收看人數紀錄，至近日終於正式確認這個紀錄。換言之，《魷魚遊戲》全球收視超越了《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton），以及《怪奇物語》（Stranger Things）等人氣劇集。

《魷魚遊戲》人氣極盛的另一個佐證，是北韓都發表文章評論。北韓去年才制訂《反動思想文化排擊法》，嚴懲發布或觀看韓國影視和音樂的人民。然而，日前北韓的對外宣傳網站《迴聲》（arirangmeari.com）則發表文章，指出「《魷魚遊戲》中，數百名身負巨債、活於地獄中的人當中，只有1人可以拿到巨額獎金。為了成為那1個得獎者，人人互相撕殺。劇集將這些殘酷的過程生動地呈現於觀眾眼前，代表人為了令自己生存，於極端的競爭中會抹殺人性，反映南朝鮮社會中既真實又令人傷心的現實」。

▼▼▼有人說《魷魚遊戲》中的血腥及性愛場面，不過是吸引收視的手段，真正讓觀眾感到震撼及心寒的，或許是下面8個場景▼▼▼

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「窮人只能像棋子一樣被愚弄」

《迴聲》的文章續指，策劃遊戲的富人透過別人的殺戮來獲得快感，反映了社會的不平衡，權力階層能橫行無忌，窮人則如棋子一樣被愚弄，這就是南朝鮮經濟上不平等的現實狀況。

▼▼▼《魷魚遊戲》能夠爆紅，故事表達的弱肉強食現實固然功不可沒，但能讓熱潮延續下去的，卻是導演埋下的各種伏線和心思，令觀眾話題不斷，例如有網民便分析參賽者號碼，發現每個號碼都有其含意▼▼▼

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文章認為《魷魚游戲》之所以能夠大受歡迎，正是因為它深挖南韓資本主義社會的現實，而「那裡極端競爭以及對物質貪婪猖獗」。能夠吸引到北韓關注，反映《魷魚遊戲》確實非常成功，而觀眾無不期待盡快開拍第二季。

▼▼▼講到《魷魚遊戲》中的各個遊戲都反映著不公平和殘酷，如果開拍第二季，又會有甚麼新遊戲呢？早前導演黃東赫於電視節目中便透露了一些構思，點擊圖片查看《魷魚遊戲》第2季3個遊戲▼▼▼

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《魷魚遊戲》全球爆紅，連北韓都要點名評論，開拍第二季似乎已是必然，導演黃東赫於電視節目中被追問時，除了談及新遊戲外，還有一些關於第二季的消息，詳看另文：《魷魚遊戲》導演親曝第2季計劃 玩3個新遊戲、這些角色會做主線

同場加映：《魷魚遊戲》12個bugs你發現了嗎？孔劉電話號碼是真、有人死2次

雖然《魷魚遊戲》好評如潮，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的網民發現。其中一名韓國人的電話號碼，竟被印在劇中由孔劉提供的卡片上，令他每天收幾千通電話騷擾。

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想知還有甚麼穿崩位？點擊原文【《魷魚遊戲》12個bugs你發現了嗎？孔劉電話號碼是真、有人死2次】查看！