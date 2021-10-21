轉眼間，2021年只剩下不到2個月的時間！今年出產的韓劇之間，你又看了多少部？最近，外國網站ranker進行票選，選出網民心目中今年的最佳韓劇TOP 20，於全球盛行的《魷魚遊戲》竟然被「這套」打敗！



【第20位】《紅天機》

熱播中的《紅天機》，是一套結合歷史與奇幻元素的古裝劇，由金裕貞、安孝燮、孔明主演，講述紅天機（金裕貞飾）本來是一名失明的女孩，自小就與河覽（安孝燮飾）有著不可分割的緣分。後來，河覽慘變成為祭品掉進河中，眼睛被神仙換走至紅天機身上，自此河覽就變為失明，而紅天機則有了視力。二人長大後，繼續於宮中「再續前緣」。

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【第10位】《LAW SCHOOL》

《LAW SCHOOL》，由金明民、金汎、柳惠英等人主演，以一間法律大學為背景。某一天，一名教授離奇地在學校內被殺死。於是，校內的教授和學生，就開展了一場漫長的調查。

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除了外國網民的票選之外，韓國有線電視台tvN早前亦舉行了一項投票活動，選出韓國觀眾心目中的tvN歷來最佳劇集。一齊睇睇選舉的結果！

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同場加映：8套2021年Netflix原創韓劇 不只魷魚遊戲好看

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》掀起追劇熱潮，佔據了全球多個地區的Netflix排行榜高位。據悉，Netflix在過去5年投資超過7億美金（港元55億）發展韓劇，包括於韓國開發2間大型的製片工作室，令Netflix原創韓劇產量及質素大增。除了《魷魚》之外，今年還有哪些Netflix的原創韓劇推得一看？

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想知道還有今年還有哪些NETFLIX原創韓劇？點擊原文【不止《魷魚》！8套2021年Netflix原創韓劇 《以吾之名》1015上線】查看！