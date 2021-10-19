在韓國NETFLIX排行榜一度超越《魷魚遊戲》的《海岸村恰恰恰》，日前終於迎來大結局。在劇中飾演男主角洪斗植的35歲演員金宣虎，本來因為劇集而迎來事業高峰，但在劇終之際，卻因為一名網民爆料，而捲入一場渣男桃色風波。事主指，自己曾是「大勢演員K」的前女友，與其拍拖期間，曾被K要求墮胎，又指他人前人後兩個樣，事件即變韓娛頭條。適逢年尾，讓《Opener》與大家重溫2021年韓星9大醜聞。



【1】金宣虎醜聞事件

2021年10月17日，一名韓國網民於nate pann論壇發表6800多字的長文，控訴「大勢演員K某」的真面目。事主指，自己曾與K某拍拖，目前已分手，但拍拖期間曾經懷孕，更被K某逼她墮胎。除此之外，事主亦爆料指K某「人前人後兩個樣」，表面對所有人都很恭敬，但私底下經常說其他演員壞話、批評對手演員的外貌等。而且，事主亦指K某表面上很愛錫粉絲，但事實上並不如此。

雖然事主帖文沒指名道姓，但網民猜測K某就是近日於劇集《海岸村恰恰恰》擔任男主角而人氣急升的金宣虎。經營YouTube頻道「연예 뒤통령이진호」的南韓娛樂記者李鎮浩（音譯）更開直播指「K男就是金宣虎」。

消息傳開後，金宣虎的經紀公司沉默2天，終於在10月19日發表聲明，指「目前仍然在了解事件，希望大家可以再等待一下」。不過，不少由金宣虎代言的產品，都恐怕會受牽連，紛紛將金宣虎的照片拿下。如果事件屬實，他將要向廣告商賠償巨額違約金。

金宣虎就是K某？

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【2】LUCAS食粉絲軟飯事件

2021年8月，至少3名來自中國和韓國的網民，大爆男團NCT的香港成員LUCAS黃旭熙私底下是渣男。有事主表示，每次LUCAS開房都不會付錢，而且更會要求事主送指定的名牌。

事後，LUCAS於IG上載親筆信道歉，承認一切，表示「懇求給我一個可以道歉的機會」，又指自己在接下來的時間會中斷一切活動，進行深刻的自我反省。

LUCAS

捲入桃色風波的韓星，其實每年都有不少。除了LUCAS、金宣虎之外，以下這些韓星都曾經捲入私生活爭議，例如朴有天就被爆曾邀請粉絲到「3P派對」，私生活超亂。

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作為公眾人物，更加應該潔身自愛，做個好榜樣，特別是韓國明星近年來於全球也有很高影響力，一舉一動也應該小心謹慎。畢竟，犯罪的話，不但會斷送星途，甚至需要負上法律責任。

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