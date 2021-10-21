梁思浩回TVB｜8個靈探節目驚嚇現場　《怪談》主持拍攝中自殺險死

梁思浩自2004年離開TVB後，以有線《怪談》主持人身份而廣為人知，但日前他在社交平台證實回歸TVB傳聞，或者會主持靈探節目。除了《怪談》之外，香港亦有不少靈探節目，這些節目亦出現過不少恐怖靈異場面，更有主持在拍攝途中自殺！



早前已經有傳聞指出，梁思浩放棄有線電視七位數人工，回巢TVB主持靈異節目。至昨日（20日）梁思浩終於在個人微博上證實消息，貼出跟TVB現任總經理（節目內容營運）曾志偉的合照，寫上「世上沒有不能破的冰，多謝曾總經理。」更轉發媒體對他重回tvb的報導。

梁思浩回歸TVB，或會主持靈探節目。（梁思浩微博）

以紀錄片結合觀眾來電的《怪談》、以清談為主的《晚吹 - 總有一瓣喺左近》、翻拍不同都市傳說及鬼故的《奇幻潮》等的香港靈探節目可謂五花八門，滿足觀眾好奇心的背後，其實都發生過不少靈異恐怖事件，更有主持人在探靈過程中自殺，這事亦通過鏡頭紀錄了下來...

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靈異之說信則有不信不無，不過有些真的令小編毛骨悚然，大家又覺得是真是假？

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