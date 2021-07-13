手指都會生性病？近日有一名男生在網上分享，跟女伴親熱之後，手指竟然莫名其妙起紅腫，而且更沿著手臂一直生到下巴，他去看醫生時醫生更這樣斷診...



日本男生「saico_nanpa」在twitter上載了幾張手指腫成豬蹄一樣的照片，指自己的手指好像感染了性病，引起大量好奇的網民圍觀留言。到底手指是否真的會感染性病？又應該如何避免？《開罐》請來香港註冊西醫，積極參與女性私密臨床研究的鄭曉蔚醫生，為大家拆解，鄭醫生看過發現可能另有內情。

日本男生指自己的手指好像感染了性病。（TWITTER@saico_nanpa）

隨著男生的分享，「案情」漸漸浮上水面，他更指自己去了醫院看醫生，得出的結果卻令網民更疑惑，滿頭問號，原來竟然關手指甲事？到底發生了甚麼事？

👇👇👇按圖看來龍去脈及醫生拆解👇👇👇

+ 12

同場加映：8大身體敏感部位調情指南 這兩處比乳頭更敏感

身體的敏感帶有很多，不過哪一個才是最敏感？不同的部位又該如何刺激？只要用對方法，要一秒撻著另一半絕對不難。香港情趣頻道主持人Choco，列出了身體8敏感部位，更逐個教大家如何調情，原來乳頭也只是排第三！

👇👇👇按圖看8大敏感部位👇👇👇

+ 13

同場加映：男女必學床上7個加分細節位 千萬別做這件事

床上也許你可以花招百出、一夜七次，但如果你沒注意到這7個床上的細節位，很可能會令對方敗興而回。到底這七個關鍵細節是甚麼呢？ 奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝，為大家講解，床上一定要做，及千萬不要做的事！

立即CLICK入內文睇足本版：男女必學床上7個加分細節位 千萬別做這件事

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈