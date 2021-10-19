日護士打點滴偷落消毒劑　48名病患離奇死亡　行兇動機讓家屬傻眼

日本橫濱市一間醫院曾在2016年發生驚動全國的殺人案件，3個月內有近48名病患離奇死亡，最後警方介入調查發現一名護士將消毒劑混入點滴中，導致大量患者中毒身亡。警方花了長達2年時間才能搜集足夠的證據起訴疑犯，檢控起訴過程非常漫長，直到今年10月12日，這單案件終於首次開庭審理，被網民封「墮落白衣天使」的疑犯在事隔5年後說出犯案動機，原因竟然是「太麻煩」？



日本橫濱市「護士點滴殺人事件」

根據「日本新聞網」綜合報道，現在已經停業的日本橫濱市大口醫院，曾於2016年發生消毒劑混入點滴導致病患死亡的護士殺人案，引起全國轟動和動搖大眾對醫療系統的信心。當年時任院長高橋洋一發現醫院4樓病房在7月至9月間有48名高齡及重病患者相繼離世，後來又有兩名情況穩定的病人離奇死亡，驚覺勢色不對而報警。

警方調查後在未使用的點滴袋裏含有致命的殺菌消毒劑，發現疑犯是在當時醫院工作的護士久保木愛弓，現年34歲。她利用專業知識，將殺菌消毒藥劑「潔爾滅」注射到病人的點滴袋中，然後再讓其他護士為病患注射這批有問題的點滴，導致患者中毒身亡。

案件調查耗時5年 終於首次開庭審理

由於大部分死者已經被火化，加上犯案手法太專業，讓警方難以找出有力證據，至2018年才成功鎖定及逮捕疑犯。她承認自己透過點滴下毒的方式殺了至少20人，但最終因為未有足夠證據，只能確認她殺害了3位患者。最近案件終於有新進展，警方今年正式以殺人預備罪起訴被告，並於10月12日首次開庭審理，誰也沒想到這驚動全國的殺人事件居然會耗時超過5年仍未結案。👇👇👇點擊圖片看最新進展和行兇動機👇👇👇

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被告在庭上被問到行兇動機時，表示「因為不希望病患在自己當值時死掉，要向家屬解釋死因太麻煩，而且對可能被責罵感到不安」，因此計劃在點滴混入消毒劑，讓患者在其他同事當值時死掉。久保木曾經在2018年承認透過點滴下毒的方式殺了至少20人，但現在卻改口說忘記了犯案手法和過程，看來距離最終判決還需一段漫長的時間。

日本有很多兇殺奇案，之前發生過一單驚動了中國與巴西的「人肉快遞兇殺案」，一位護士在下班後離奇失蹤，後來被發現殺害並藏屍在貨倉內的巨型快遞包裹中，而收件人和寄件人竟然都寫著死者的名字！近日這單案件再次被網民熱論，因為真正兇手的犯案目的和手段讓人毛骨悚然，事發經過迂迴曲折，當中更涉及另外一名中國留學生，離奇程度比日劇還要精彩！👇👇👇點擊圖片看「快遞藏屍案」的案件整理👇👇👇

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