雖然《魷魚遊戲》已經上線超過1個月，但仍然佔霸著Netflix排行榜的TOP 10位置，人氣相當高企。還記得劇中的主角成奇勛（李政宰飾）和曹尚宇（朴海秀飾）嗎？他們都是住在雙門洞這個地方。除了《魷魚遊戲》之外，過往都曾經有不少韓劇以雙門洞為背景，例如《回答吧1988》。到底為甚麼這麼多韓劇都以雙門洞為背景？



《回答吧1988》劇照

雙門洞，是首爾道峰區的一個小區，位於首爾的上方，距離東大門區、中區等市中心地帶約10km距離。雖然首爾其他區域已經建立了不少高樓大廈，但雙門洞仍然保持著80年代的風景，區內建築物大多數都是低層建築物。

雙門洞近況／YouTube@SUBUSU NEWS

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別稱「陸地島之村」

在70年代之前，雙門洞尚未開發。當時，該地是十分不方便的地方，周圍都是泥地和農地，連車都未不能駛進，所以有「陸地島之村」的別稱。有居住在雙門洞超過50年的居民表示，當時區內甚至連郵筒都沒有，十分荒蕪。那麼，雙門洞是如何發展至今時今日的形象？而這麼多韓劇都以雙門洞為背景的原因又是甚麼？

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只有韓國人才懂？

除了雙門洞之外，《魷魚遊戲》內其實都有不少設定只有韓國人才懂。一名現居韓國的台灣人Fion，近日於YouTube發布影片，解釋5個劇中要韓國人才懂的設定，大家知道，成奇勳（李政宰飾）起初當「代駕」有甚麼意思嗎？

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