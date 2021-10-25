由全智賢、朱智勛主演的韓劇《智異山》，日前終於開始播放，首播收視錄得平均9.1%，是tvN歷來第二高的紀錄。故事以智異山為背景，講述一班在山上工作的護林員的日常。而現實中的智異山，曾於1998年發生一場雨災，造成103人死亡。



《智異山》劇照

智異山座落於韓國全羅南道的求禮郡、全羅北道南原市，以及慶尚南道鹹陽郡、山清郡、河東郡之間的山。1967年，韓國政府於智異山設定史上首個國立公園，根據其官方網頁總面積達483平方公里，是韓國面積最大的國立公園（香港的大嶼山整個島面積是147.2 平方公里，即智異山公園比三個大嶼山島加起來還要大）。除此之外，智異山亦是韓國第二高的高峰，海拔1915公尺，僅次於漢拏山。

每年的秋季，都有不少遊客到智異山欣賞楓葉。／아주경제圖片

暴雨成災以外的人為因素

景色優美，加上是韓國第二高的山，智異山每年都吸引不少遊客前往朝聖，特別是春季和秋季。不過，智異山局部地區山勢險惡，經常都會發生大大小小的意外。要數最嚴重的事故，就一定非1998年的「智異山暴雨慘事」莫屬。在98年7月31日至8月1日，智異山下起「游擊式豪雨」，部分地區錄得超過300毫米的降雨量，令溪間河水氾濫，奪走了103人的生命。

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事故發生後，韓國政府馬上加強管制及嚴厲打擊山上的非法露營場。此外，不少人指責氣象廳太遲發布相關警告，政府亦馬上立例改變發布豪雨警告的機制，由原本的24小時降雨基準，改至12小時。

網民票選tvN最受歡迎韓劇

除了最新的《智異山》外，tvN近年來不少話題之作，例如《鬼怪》、《回答吧1988》、《德魯納酒店》、《愛的迫降》，都是tvN的作品。適逢開台15周年，tvN官方早前舉辦一個投票活動，讓網民投票選出歷年來最喜愛的tvN劇集TOP 15，

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