萬聖節Halloween就到，台灣有團購公司組織了一次「地味萬聖節」Cosplay活動，以各種台灣生活共鳴為題材，吸引網民讚好，結果在近十多個造型中，有一個大媽造型獲得最高like數，比辣妹、OL都要多。



記者雖然只是去過幾次台灣旅行，偶爾看看台劇，但依然能從這些台灣地道造型中找到共鳴。（486先生facebook專頁圖片）

貼地的Cosplay

有別於傳統萬聖節化妝追求酷似僵屍、魔鬼、狼人等打扮，日本近年有團體發起「地味萬聖節」活動，追求的是低調而貼地的Cosplay，以勾起你日常生活中的共鳴和笑點為目標。去年台灣網購平台蝦皮購物 （Shopee）都有舉辦地味萬聖節，既有創意又搞笑。▼▼▼▼▼先重溫去年30個台灣超頹地味Cosplay▼▼▼▼▼

+ 47

👉日19歲少年暗戀女同學表白被拒不回LINE 狠殺對方父母放火燒全家

有款大媽造型最有共鳴？

近日一個台灣團購網站「486先生」facebook專頁也舉辦了2021地味萬聖節活動，十多款造型都非常貼地，其中一個無論疫情多嚴重都要去上班的打工仔，相信香港人最有共鳴。活動鼓勵網民讚好留言，沒料到最能引起網民共鳴竟然是一個大媽造型！👇👇👇以下按like數排列，由低至高，最後一幅最多人讚👇👇👇😁

+ 9

地味萬聖節總是能透過日常生活造營引人發笑，期待未來幾日台灣和日本會更多類似活動，記者會盡快搜羅，請繼續留意《開罐Opener》😁

👉新員工首日主動OT老闆感安慰 翌日回辦公室令他驚呆：公司癱瘓了

同場加映：萬聖節2021｜日本20個地味Cosplay爆笑神作 素人扮打疫苗有共鳴 🎃

受到疫情影，今年日本地味萬聖節活動分開3個部分：網上投稿、限定攤位，以及付費買票參與萬聖節正日的派對。近日已有不少網民在家中打扮拍照放上Twitter，然後加上Hashtag「#地味ハロウィン」參與網上投稿！👇👇👇點擊圖片看今年「地味萬聖節」作品👇👇👇

+ 9

參加者還可以到澀谷期間限定攤位打卡，即場發揮小宇宙創作最低成本Cosplay，更多2021日本地味萬聖節造型圖片請到原文閱讀 👉👉👉萬聖節2021｜日本20個地味Cosplay爆笑神作 素人扮打疫苗有共鳴 🎃

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥