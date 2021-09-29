台灣最近舉辦了女高中生選美比賽，逾十萬人次參與網上投票，戰況十分激烈，暫時領先的女生第一名以超過4萬票，穩坐榜首，第二名的女生只有不到2萬票。令人驚訝的是，她一共只上傳了兩張照片，已經令網民全體暴動。



比賽主題為「惹不起的高校少女」，過百名參加者都上載了酷、帥氣的相片，也有女生以王道造型參賽，十分吸引。投票由目前仍在進行，不過榜首已經大幅領先，可以說是勝券在握，而她只用了兩張照片，就征服了一眾網民。

暫居第二的女生「77」，得票不足2萬，落後榜首超過2萬5千票。（IG@jsgt13._.77）

比賽投票截止日期為10月6日，結果會在10月7日公佈。小編為大家整理了目前選舉中的幾位大熱少女，當然少不了榜首，編號20的「奇跡少女」，相信大家都會被她征服的！話不多說,看圖吧！

👇👇👇按圖看6位大熱少女👇👇👇

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大家是否覺得20號少女非常不得了呢？怪不得她成為了網絡界的新一代女神！

同場加映：魷魚遊戲3女角人氣爆升 姜曉鄭浩妍IG近200萬追蹤、李瑜美升8倍

《魷魚遊戲》大獲好評，連帶劇中女星人氣急升，IG追蹤人數大幅上升，飾演姜曉的鄭浩妍已經有超過180萬follow，十分誇張。有超模接班人之稱，飾演姜曉的鄭浩妍、慘情角色專家，飾演智英的李瑜美、以及戲劇女王，飾演韓美女的金珠姈，已經成為話題人物，特別是李瑜美，7天內IG的追逐人數勁升８倍，她們的背景也漸漸為網民所知，原來來頭一點也不小！

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