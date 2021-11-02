「我沒法再騙自己，這個女人就是我老婆......」最近一名男網民發文，訴說在看色情影片時，竟發現女主角是自己老婆，崩潰得幾乎說「跳樓」，引來不少網民留言回應，勸他包容太太的過去。



《月刊家》劇照

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男網民於台灣「爆料公社」平台上發文，表示：「這事真的難以啓齒，但不說出來、我真的會憋瘋吧！」原來他近日離家出差，晚上瀏覽色情網站放鬆放鬆時，怎料在「本土區」影片中，發現一位女主角與老婆很相似。

他好奇的點進去看看，初時還以為是人有相似，後來憑胸前和大腿內側的痣，認出確實是太太本尊，即時陷入崩潰！看看男事主的描述與網民意見👇👇👇

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網民：糾結過去有意義嗎？

男事主稱雙方婚後一直過得非常幸福，還有了孩子，「我真的覺得她就是我命中註定的那個女人」。或者正因為太幸福了，他更加接受不到老婆至少拍了12段色情影片。不少網民都勸他先調查清楚，「如果是前任拍的，你老婆是受害人，應更疼她才是」。也有人認為既然是交往之前的事，可以看開點，「過去無法改變，糾結過去有意義嗎？」、「你沒聽過老一輩的說。寧取娼做妻，不娶妻做娼！人家如果為了你從良，有什麼不能原諒的？」

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同場加映：日37歲肉食女一招攻陷富貴小鮮肉 帶22歲女齊同居 網民︰很曖昧🤪

日本節目《任意同行 願えますか？》一個姊弟戀特輯，邀請了一個叫舞香的37歲女性分享經驗。舞香透露自己是一個「肉食女」，會期望與約會的男性發生關係。早前她遇上一個比他小11歲的有錢小鮮肉，做了一件事終於成功追到對方，更同居起來。然而，舞香有一個22歲女兒，換言之女兒與舞香的男友只相差4歲，而三人要同住一屋。主持人聽到都感到超級尷尬，狂問舞香︰「你不怕出事嗎？」一家三口如何看待這段關係？請到原文閱讀👈