三上悠亞神還原《鬼滅》戀柱令網民暴動！熊熊cos《紙房子》Tokyo

近日適逢一年一度的聖誕節，許多明星藝人都搭上變裝熱潮，像是日本 AV 女優三上悠亞就應粉絲要求神還原人氣動漫《鬼滅之刃》的「戀柱」甘露寺蜜璃，而熊熊則化身 Netfilx 影集《紙房子》的女搶匪「Tokyo」，雙雙大展性感火辣的好身材，兇狠程度不相上下。



三上悠亞透露從去年開始就有粉絲一直敲碗，希望她變裝《鬼滅之刃》的「戀柱」甘露寺蜜璃，這回萬聖節便應粉絲要求扮成戀柱，只見她頂著一頭螢光綠、粉色長髮，服裝胸口開洞， 直接撐爆領口，火辣身材吸引近 10 萬粉絲按讚朝聖，紛紛留言直呼「根本真人版」、「這就是我要的戀柱」。

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熊熊則是找來閨蜜一起化身《紙房子》女搶匪，只見她畫上歐美妝，身穿橘色連身工作裝，頂著一頭霧藍短髮，手上還拿了把玩具槍，引人注目的是，熊熊刻意不把胸口拉鍊拉好，獲得粉絲狂讚「史上最辣搶匪」、「好像被她綁架！」

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