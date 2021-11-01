日本萬聖節發生小丑在列車中隨機斬人及放火事件，事件造成17人受傷，一名長者中刀昏迷。更有影片拍到犯案者，淡定坐在車廂中吸煙的樣子，場面令人心寒。而在近代，的確有一位小丑殺人魔，死在他手上的人，至少有33名...



小丑斬人事件發生在日本東京都調布市，屬於京王電鐵的京王線國領站一列列車。警方在8時後接獲報警電話，稱有人在車廂內揮刀及縱火，趕到後在第九節車廂制伏疑兇。涉嫌施襲男子年約24歲，名為服部京太，被指在犯案時打扮成DC漫畫《蝙蝠俠》裡的反派角色「小丑」，更有報導指疑兇曾表示：「我想殺一個人，然後被判死刑。我想如我殺了兩個或更多人，我就會被判死刑。」

網上流傳車廂起火，及疑犯淡定吸煙的片段。（網上影片截圖）

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扮成小丑犯案最轟動的，要數美國一個愛裝扮成小丑的連環殺手。John Wayne Gacy，他是美國史上第一位小丑造型的連環殺手，目標人物全部都是14歲至21歲的男孩，更變態的是，他在家中開掘了巨大的長型坑洞，用於掩埋「戰利品」，死在他手上的人，至少有33名。在今年10月25日，美國警方終於確定了第28名死耆的身份，至今仍有5人身份未能確定。

Gacy的小丑造型（左），以及跟時任美國第一夫人Rosalynn Carter合照（右）。（網上圖片）

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而他平日的身份，是一名熱愛小朋友慈善家，更跟當年的美國第一夫人（卡特總統太太）合過照（當時他已經開始殺了至少3人），成為負責保護第一夫人，美國特勤局的一大污點。Gacy的故事成為了不少小說及電影的靈感來源，而他的妝扮亦跟一般常見的小丑不一樣，他的嘴角、眼睛尖銳而扭曲，而非圓形、滑稽，亦間接衍生出充滿邪氣的「小丑式恐怖」造型。

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被判死刑之後，科學家把他的腦袋取出研究，有希望可以找出跟過去其他連環殺手的共通點，不過卻沒有發現有甚麼特別，他的成魔原因，已經成為一個永遠的謎團。

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除了隨機斬人事件，近日日本也發生了一宗家暴男殺人案。45歲已婚男子突然持刀闖入妻子的娘家，將其67歲外父和91歲外祖父刺死，然後再自盡，唯一倖存的只有妻子的祖母，然而她卻目睹了最血腥的畫面。

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