日本一對可愛兄妹，由於年紀相若，加上外貌相似，鄰居一直以為他們是龍鳳胎。兩人的母親曾經離過婚，改嫁後仍然對孩子百般疼愛，但每逢有人問起這對同齡兄妹，她都會急忙澄清「他們不是雙胞胎」，弄得大家滿頭都是問號。網民猜測其中一人是從前夫那裡帶來的「拖油瓶」，卻無意揭發了隱藏在背後的悲慘故事！



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綜藝節目《家ついて行ってイイですか？》跟拍了一個大家庭，受訪者是負責照顧全家的41歲主婦武藤亞希，她以前曾經離婚，改嫁後和現任丈夫一同養育著3名孩子，和奶奶同居在兩層高的獨立屋。

這個家庭看似普通，卻有個讓人充滿疑惑的地方。除了8歲的小兒子外，家裡還有一對同齡的16歲兄妹，分別是哥哥海斗和長女梨央。雖然二人性別不同，但樣貌和神態卻很相似，大家都以為他們是龍鳳胎。然而，母親卻說出驚人的事實：「不，他們並非雙胞胎」，這個回答讓全場的人都滿頭問號，如果不是雙胞胎，還有什麼可能性呢？

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有人猜測其中一人可能是從前夫那裡帶來的「拖油瓶」，又或者是領養的孩子。只見亞希帶著攝製組帶到佛壇面前，壇上擺放著一張照片，相中的少女和亞希有幾分相似，但比較青春美麗，亞希看著相中少女燦爛的笑容，緩緩地道出「雙胞胎」背後的感恩故事。👇👇👇點擊圖片看兄妹的真實關係👇👇👇

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妹妹所生

原來亞希曾經有個活潑可愛的妹妹，名叫沙織，兩姊妹形影不離，關係非常親密，就連結婚和懷孕等人生大事的日子也很相近。當亞希誕下長男海斗後不久，沙織也誕下了一個小女孩，取名叫梨央。可是天意弄人，沙織在生產後便跟丈夫離婚，22歲時又不幸患上乳癌，不到3個月便離開了人世，留下了僅2歲的女兒。

對於妹妹的死，亞希花了很長時間才釋懷，甚至產生自殺的念頭，覺得「妹妹自己一個離開，太寂寞了，不如我也一起陪她吧」。不過當她想到自己和妹妹的孩子，漸漸放棄了這個消極的想法，下定決心要將梨央當作自己的親生孩子般養育成人，給她所有的愛和溫暖。

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母親的偉大讓人感動，日本有一位同樣育有3名孩子的媽媽，她不幸遭遇嚴重車禍，為了保護車上年僅1歲的女兒而被燒傷，不單毀容留下可怕傷疤、耳朵被燒掉，雙手十指更全被截去。然而，她沒有因此放棄人生，而是努力鍛鍊掌心和手腕，克服傷殘帶來的不便，嘗試煮飯、洗衣服，甚至為小女兒綁頭髮。電視台將她堅毅樂觀的故事拍下來後，吸引超過600萬人觀看！

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