日本一位育有3名孩子的母親，不幸遭遇嚴重車禍，她為了保護車上年僅1歲的女兒而被燒傷，不單毀容留下可怕傷疤、耳朵被燒掉，雙手十指更全被截去。然而，她沒有因此放棄人生，而是努力鍛鍊掌心和手腕，克服傷殘帶來的不便，嘗試煮飯、洗衣服，甚至為小女兒綁頭髮。電視台將她堅毅樂觀的故事拍下來後，吸引超過600萬人觀看！



日本名古屋電視台用5年時間追訪了一位「超級媽媽」，她的名字叫森亞美，今年33歲，與丈夫、2名兒子和1名女兒住在愛知縣東海市，他們本應過著幸福平凡的生活，卻被一場車禍意外毀於一旦。

2016年1月，森亞美和當時只有1歲的小女兒優愛駕着私家車外出，等待紅綠燈時，對面突然有一輛時速高達100公里的車向她們衝過來，猛烈撞擊下立即燃起大火。母女被困車廂，當救護人員趕到時，森亞美拼力呼喊要求先救出位於後座的女兒，最後優愛奇跡地沒有受傷。不過在駕駛座上的森亞美便沒有那麼幸運，她被大火燒至全身6成皮膚燒傷，不但失去美麗容貌、雙耳被燒得殘缺不堪，10隻手指更需要全部截去。

肇事司機只被判3年有期徒刑，森亞美在庭上痛哭說：「請把我的臉、身體、手和時間還給我！」雖然現實讓人難以接受，但幸好身邊有丈夫和3位可愛的孩子陪伴著她，讓她能重新振作。失去了10隻手指後，森亞美仍堅持親力親為做家務和照顧孩子，她特意訂製了專用菜刀和膠手套，為家人做飯、洗碗、洗衣服，甚至幫小女兒綁頭髮。👇👇👇點擊圖片看斷指媽媽的勵志故事👇👇👇

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5年過去，樂觀的森亞美笑稱，疫情令大家都戴上口罩，讓她感到自己不再是異類，而當年只有1歲的女兒已經是小學生，成為媽媽的得力助手，非常乖巧孝順。節目組帶兩母女一起看煙花，森亞美感慨地說：「上一次看櫻花，是車禍後在醫院窗外。」她希望將來能幫助其他在事故受傷的人，透過分享自己的故事鼓勵身處困境的人們。

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