日本東京上野於日前發生可怕交通意外，一輛貨車在十字路口與的士相撞後，剷上行人路撞向百貨公司門外的郵筒，導致2名女途人受傷。這宗車禍成為了點擊率過200萬的Twitter熱搜，原來網民討論重點不是貨車及傷者，而是對眼前車禍視若無睹，冷靜地走到被撞毀的郵筒前寄信的超強大媽！



10月22日上午11時左右，位於東京台東區的松坂屋百貨上野店附近發生交通意外，一輛貨車在繁忙時段的十字路口與打算右轉的的士相撞，整架車被撞至剷上行人路，衝向百貨公司門前，撞毀設置於門外的郵筒，意外中有兩名女途人被撞傷送院，情況穩定。

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意外發生的時候，日本新聞節目《every.》正在附近進行另一單採訪，於是迅速趕到現場進行直播，誰知鏡頭錄下了令全國網民傻眼一幕！片段中女記者站在松坂屋百貨的門前直播報道，一名中年女人從容地走進意外現場，拿著信件走到被貨車撞歪的郵筒前寄信，彷彿對車禍視若無睹。這位大媽的舉動被電視台直播拍下來，有網民將片段剪輯放上Twitter分享，竟在短短數天累積248萬次觀看量及20.6萬讚好，更有留言說「她簡直是最強大媽！」👇👇👇點擊圖片看事發經過👇👇👇

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網民對於「寄信大媽」有不同評價，有人認為這反映出日本人不懂變通的處事模式，亦有人佩服她處變不驚的態度。隨著事件告一段落，警方已封鎖和清理意外現場，但由於郵筒不幸被撞毀，有網友路過時發現上面已貼上「暫停收件」告示，在修復完成之前都不會提供服務，讓網民擔心到底那位大媽能否成功寄出信件呢？

Twitter爆紅的還有「下半身消失的男高中生」

近期在Twitter爆紅的還有「下半身消失的男高中生」，日前負責維持日本海上治安的「海上保安廳」在官方Twitter帳號分享了一張中學生體驗乘坐巡視艇航海的花絮照，怎料毫不起眼的照片卻立即登上了熱搜，原來相中有位男生的下半身詭異地消失了，引來大批網民圍觀猜測到底這是靈異照片，還是錯漏百出的合成照片呢？👇👇👇點擊圖片看靈異照片內藏什麼玄機👇👇👇

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