2021年剩下不到1個月的時間，是時候看一些年度總結！今年最高收視的20套韓劇，大家又看過多少部？《Opener》根據韓國AGB收視率，整理出今年最高收視的20套韓劇。



【第20位】《結婚作詞，離婚作曲》

《結婚作詞，離婚作曲》，是TV朝鮮的劇集，第一季於2021年1月起播放，最高收視率為9.656%，是該電視台有史以來最高收視的劇集。故事以3名生活於上流為會的已婚女子為主角，講述她們的老公都有外遇，情節雖然狗血，但卻得到觀眾的賞識。

▼▼▼點擊圖片查看2021年最高收視韓劇第11至20位▼▼▼

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【第10位】模範計程車

《模範計程車》， SBS的劇集，於2021年4至9月播出，改編自同名網絡漫畫，最高收視率為16%。故事講述「彩虹運輸」表面上是計程車公司，但實際上是一間專為被害者們報仇的公司。

▼▼▼點擊圖片查看2021年最高收視韓劇第1至10位▼▼▼

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除了上述的劇集之外，《惡魔法官》、《MOUSE》、《正在分手中》的收視率都僅隨在後。大家又覺得今年最好看的韓劇是哪套？歡迎留言討論！

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