韓國綜藝節目《Running Man》的固定成員宋智孝，日前在個人IG上上載多張剪了短髮的新照片，隨即引來網民熱烈討論，就連節目的成員Haha也忍不住留言「甚麼」來表達驚訝之意。除了她之外，以上這些韓國女星，亦曾經被指不適合短髮look。



宋智孝

現年40歲的宋智孝，出道至今20年，一直都是維持著中長髮及長髮的造型。不過，她最近於個人IG上上載了多張近照，突然剪了一頭超短髮的新造型似乎將不少網民都嚇呆，就連《Running Man》的拍檔Haha都忍不住留下一句「甚麼？」來表達驚訝之意。不少網民猜測，宋智孝是為了拍新作品所以才剪短了頭髮，令人更加好奇到底她會於新作品飾演甚麼角色。

宋智孝／IG@my_songjihyo

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宋慧喬

現年39歲的女星宋慧喬，曾經於2018年在劇集《男朋友》中短過一頭短髮。在該劇中，她飾演一名事業有成但愛情沒有著落的酒店CEO，為了配合成熟的形象，所以剪了一頭短髮。不過，不少網民都覺得宋慧喬的短髮look顏值大降，認為該造型十分顯老。

秀智

有「國民初戀」之稱的27歲的女星秀智，曾經在2017年於劇集《當你沉睡時》中，以短髮造型示人。雖然秀智的短髮look並不算難看，但不少網民認為秀智還是長髮的時候好看十倍。

秀智／《當你沉睡時》劇照

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選對的髮型，可以有減齡、顯瘦等作用。韓國美妝造型頻道셜록뷰티早前在影片中講解多項關於面部特徵與髮型的關係。長vs短髮、有vs無瀏海、綁vs不綁頭髮，你又知道自己適合哪些嗎？想知道自己適合哪些髮型，可到原文閱讀相關分析。

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