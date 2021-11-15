OTT串流平台「DISNEY+」即將在11月16日正式攻港，除了有齊迪士尼、PIXAR、MARVEL、STAR WAR、NATIONAL GEOGRAPHIC等影片觀看之外，還會有不少獨家的韓國影視作品陸續登場。讓《Opener》與大家看看Disney+的7套韓國影視作品line up！



【1】《Running Man 向前衝》

類型：綜藝節目

固定主持：金鍾國、Haha、池錫辰

上線日期：11月16日

《Running Man向前衝》，是韓國長壽綜藝節目《Running Man》的「番外版」，由《Running Man》的其中3名成員金鍾國、Haha和池錫辰擔任固定主持，而在預告中，宋智孛和梁世燦亦有露面，相信是其中一些集數的嘉賓。在這套節目中，3名主持將挑戰一些平時在《RM》之中未能嘗試的項目。在預告中，可以看到金鍾國與宋智孛的loveline場面，相信一眾「懵鍾line」的CP粉會十分幸福！

《Running Man向前衝》

【2】雪降花

類型：劇集

主演：丁海寅、JISOO

上線日期：12月18日

率先在Disney+登場的韓劇，就是由丁海寅、Blackpink成員Jioo主演的《雪降花》！該劇將於12月18日上線。劇集以1987年的首爾（當時稱為「漢城」）為背景，講述有一天滿身傷痕的名門大學男學生秀浩（丁海寅飾）突然闖進一間女子大學宿舍，而女學生英路（JISOO飾）則冒著被監視的危機將他救起並治療他。

《雪降花》

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【3】你和我的警察課堂

類型：劇集

主演：蔡秀彬、姜丹尼爾

上線日期：2022年上半年

《你和我的警察課堂》，是DISNEY+首套原創韓國作品，由蔡秀彬、姜丹尼爾、朴柔娜、李新英、閔都凞等人主演。劇集以警察大學為背景，講述了一班以當警察為志願的年輕人的追夢和愛情故事，是一套青春、校園的劇集。而且，這套更是《PRODUCE 101》第2季冠軍人馬、人氣限定團體WANNA ONE的前成員姜丹尼爾的首套出演劇集，相信粉絲都十分期待吧！

YouTube@Disney Plus Korea

【4】Grid

類型：劇集

主演：金武烈、徐康俊、李是英、金亞中

上線日期：2022年上半年

《Grid》，亦是Disney+的原創韓劇，由金武烈、徐康俊、李是英、金亞中等人主演。故事講述在1997年，一個神秘的人物弄了一道名為「grid」的防護牆拯救人類之後，就消失了。一直被視為是幽靈的他，在相隔24年後再度現身，更幫助連環殺人兇手逃走。為了追查這個神秘人和連環殺人兇手的下落，警察聯手查案。

《Greed》劇照

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【5】Kiss Sixth Sense

類型：劇集

主演：尹啟相、徐智慧

上線日期：2022年第2季

《Kiss Sixth Sense》，改編自同名網絡小說，由尹啟相、徐智慧主演，講述在廣告公司工作了3年的代理洪藝瑟（徐智慧飾），在與人接吻的時候就能看見末來。有一次，她不慎親吻了她的上司車珉厚（尹啟相飾），竟然看到二人在床上18禁的場面...

《Kiss Sixth Sense》劇照

【6】Moving

類型：劇集

主演：柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉

上線日期：2022年第4季

《Moving》，改編自同名網絡漫畫，由柳承龍、趙寅成、韓孝周、車太鉉等人主演，講述一群擁有超能力的孩子，以及隱藏著過去的痛苦的父母，一同陷入了一個巨大的危機之中，是一套結合超能力、英雄、及動作的劇集。在劇中，趙寅成飾演一名有飛行能力的特務，韓孝周則飾演他的太太，自己亦擁有超卓的感官感力，柳承龍則飾演一名擁有治療能力的人。

《Moving》劇本閱讀現場照

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【7】BLACKPINK：The Movie

類型：紀錄片電影

主演：BLACKPINK

上線日期：2022年內

《BLACKPINK：The Movie》，是一套以女團BLACKPINK為主角的紀錄片電影，紀錄了BLACKPINK出道至今的5年來所發生的事，曾經於2021年8月在全球多個地區的戲院上映。

《BLACKPINK：THE MOVIE》

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