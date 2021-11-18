2016年3月中，日本埼玉縣一名24歲男子遭到暴力圍毆後遭殘忍殺害，死後被人用鮮魚市場內的切割機分屍，再掉進絞肉機磨成肉碎丟掉。警方終於在今年10月拘捕兩位主謀，然而其中一位於拘留所上吊自殺身亡，檢方最後於11月4日以殺人罪起訴剩餘的男子。

這單案件長達5年多才正式鎖定殺人疑犯，警方透露為此投放了超過2000警力，結果發現教唆殺人的主謀居然是死者前女友的父親，而且實施殘殺計劃的理由竟然是因為沒有交電話費，整件事的荒謬程度讓人心寒。



👉NETFLIX韓劇《地獄公使》11.19開播 極恐怖列18禁看前睇5大設定

👉 16歲少女被綁架不斷重複3個手勢 機警路人秒懂即報警揭背後意思

當年24歲的男子伊藤龍成，於2016年在日本埼玉縣一間夏威夷酒吧遇害，被7位男女圍毆施虐，然後殺害分屍。死者的父親驚覺兒子失蹤後隨即報警，但由於一直未有線索而不了了之。直到2年後，有匿名告密揭發餐廳兇殺事件，警方才開始將兩單案件串連在一起。

埼玉縣警方於今年10月以傷害嫌疑罪拘捕7名男女，並準備以殺人及教唆殺人罪起訴兩名50多歲的主謀。然而在起訴前夕，其中一名主謀疑犯於拘留所內上吊自殺，檢方只能在11月起訴剩餘的另一位男子。讓人意想不到的是，這名主謀居然是死者前女友的父親，而他殺人的其中一個原因竟是死者沒交電話費.....👇👇👇點擊圖片看少年遭殘殺的經過和起因👇👇👇

+ 6

據警方調查指出，死者曾經和主謀島田的女兒交往，並在拍拖期間一直使用女方名下的手提電話，卻從來不繳交電話費，導致島田非常憤怒。與死者交往時，島田的女兒都會找父親傾訴戀愛煩惱，導致島田對男方非常不滿，懷疑「電話費事件」成為了今次兇殺案的導火線，最終還是慘遭殘忍殺害。

👉 Disney+7套獨家韓國影視作品 丁海寅、JISOO《雪降花》12月登場

同場加映：菜刀斬死祖父母、亂棍毆打親媽 日本3屍案兇手因這理由竟判無罪

大家還記得11年前發生的荃灣享和街弒母殺妹案嗎？少年因精神疾病而產生幻覺，殘忍殺害母親和妹妹後自首，最終被判無限期入住小欖精神病治療中心。早前日本神戶也發生同類型慘劇，一名30歲男子突然用菜刀、金屬球棒等斬殺祖父母，然後襲擊母親和兩名途人，導致3死2重傷慘劇，並事後聲稱腦海中有把聲音驅使他殺人，日本法院於本月4日宣判被告無罪，判決讓國民非常不滿。到底為什麼一位奪走3條性命的殺人兇手能夠擺脫罪名？點擊點擊全文看原因👈🏻👈🏻