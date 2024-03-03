日本女生水泥埋屍案　慘遭禁錮41日性虐致死　犯人母親竟知情不報

日本的恐怖電影劇集、漫畫、遊戲有不少是由真人真事啟發改編而成，像1988年發生的一宗「女子高中生水泥埋屍案 」當時轟動日本全國，後來被改編進漫畫《金田一少年之事件簿》、電影《17歲》等多部影視作品。



1988年11月25日傍晚，日本琦玉縣一名17歲女高中生古田順子在回家的路上遭綁架，被4名犯案當時15至18歲的不良少年集團監禁長達41天。期間遭遇多人施暴毆打、性侵，1個多月後身亡。屍體被犯人們放進汽油桶、灌入水泥，載至東京江東區的東京灣丟棄。這宗事件被稱為「女子高中生水泥埋屍案 」轟動全國，至今仍被成為日本史上最恐怖的事件之一。

改編自「女子高中生水泥埋屍案 」的漫畫（網絡圖片）

（部分內容可能令人情緒不安，敬請留意)

事發當天，古田順子於工廠打工後踩單車回家期間，主犯之一的少年C上前將古田的單車踢倒離去後，另一名主犯少年A上前假裝關心，指自己會護送她到安全的地方。之後兩人表示同黨暴力集團，又指自己是幹部，跟古田說若想活命就要遵從自己，威脅古田與他發生性行為。他們將她帶至一家賓館強姦後，翌日將她再帶至少年C的家中，開始漫長的監禁。

少年A與同黨少年B、D和另外兩名友人聚集在少年C家中，6人趁少年C的家人睡著時輪流強姦古田。之後的1個多月更多次性侵及性虐，又曾讓她在冬天寒風中半裸站出露台，期間若古田昏倒，4人就會將她的頭浸到水桶中，等她清醒後繼續施虐，極度殘忍及冷血。

（新聞截圖）

古田在被禁錮期間曾嘗試報警求救，但被少年們發現，怒用打火機燒傷古田的腳令她無法再逃走。同期少年C的哥哥被任命負責古田的飲食，但到後期只給予她少量牛奶。因營養不良和持續的暴行，古田陷入身心極度虛弱的狀態，身上的傷口也化膿散發惡臭。 越發虛弱的古田無法自理，連廁所都不能去，終日躺在被監禁的房間裡。1988年1月4日監禁第41天，少年A因前一晚打麻將輸錢後，為洩憤與另外3人對古田施暴。古田被估計最終因傷在當晚10時死亡。

由於４人施暴後離開，翌日他們才發現古田已經死亡。4人合力將屍體用毛巾包住，放在大型旅行袋內、用膠紙包纏，放入從附近偷來的汽油桶裡，並灌入水泥，再載至東京都江東區的東京灣丟棄。

整個犯案固然令人髪指，但最詫異的是，犯人父母知情卻不報。11月30日少年C的母親首次見到古田，但只說了一句「快讓她回家」。之後的時間雖然多次見到古田，知道她仍被兒子監禁在二樓，但卻並沒有報警或放走她。少年C的父親開首亦一樣曾勸兒子讓古田回家，但少年C表示她是自己的「女朋友」後就再沒有理會。當然古田的家人在她失蹤期間有聯絡警察尋人。少年們怕被罪行被揭發，就帶古田到附近電話亭迫她聯絡父母，謊稱自己住在朋友家很快就會回家，要求他們不要再找自己。再加上監禁期間少年C父母因為怕遭C家暴而不敢言、知情不報，就令事件一直沒有露出馬腳。

直至同年3月29日，少年A和B因其它暴力事件被警方調查時供出自己的犯行，事件才終於曝光。而古田的屍體被找到時已經腐化，連家屬都已經認不出她。

1990年庭上照片（新聞截圖）

​​當局於1989年5月25日以殺人、猥瑣目的監禁、強姦等罪行正式起訴4名少年。但因犯案當時眾人均未成年，主犯的少年A被判20年有期徒刑，其他同夥亦只被處5至10年不等的有期徒刑。這4名少年在出獄後改名回歸社會，但除少年D均有再犯案；詐騙、傷人等。當中最近的一宗案件中，少年C湊伸治於2018年因與人起爭執以警棍及持刀攻擊、斬傷對方，而再次被捕。

刑滿後少年C湊伸治於2018年因持刀傷人被捕（新聞截圖）

這次事件轟動日本全國，激發對未成年犯罪的激烈討論。在日本少年犯的相貌及真名全部會不被公開。當時《週刊文春》的編輯長表示「野獸沒有人權」，經調查後將4名主犯少年用真名報導，引起極大迴響。直至1997年發生「神戶連續兒童殺傷案」後，制裁未成年犯罪者的「少年法」才正式得到修訂，從2000年起將可判處刑事制裁的年齡從16歲以上降低到14歲以上，而16歲以上的未成年人故意造成他人死亡，則需與成年人接受同樣刑事責任。