韓國小姐2021於11月22日已誕生。今年的冠軍是由26歲的美國留學派崔瑞恩（譯音）奪得，她於接受訪問時自嘲表示：「我是歷屆年紀最大的韓國小姐冠軍。」讓《Opener》同大家一齊睇睇今屆有份得獎的韓國小姐！



「2021年韓國小姐競選大會」，於11月16日進行事前錄影，並於11月22日韓國時間下午6時通過NAVER TV、BILI BILI等平台播放。預賽於今年4月開始舉行，全韓國分為11個選區，每區先選出各自的冠、亞、季軍，然後再於決賽中選出全場的總冠軍、亞軍、季軍、最上鏡小姐等獎項。

2021當選韓國小姐冠、亞、季軍的人選

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成為2021韓國小姐「真」（冠軍）的，是首爾選區的崔瑞恩。崔瑞恩今年26歲，比以往當選「真」的佳麗年紀都要大。她接受訪問時笑言：「我應該就是歷屆年紀最大的冠軍吧！」在14歲的時候就隻身前往美國讀書的她，曾多次獲得獎學金，畢業於紐約的美術私立大學普瑞特藝術學院的純粹美術繪畫學系。之後，她回到韓國，曾做過紀錄片主持、模特兒、補習學院老師等工作。

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至於亞軍（善），則由來自京畿仁川選區的崔Mina Sue（22歲）和來自慶北選區的金秀珍（24歲）奪得。而季軍（美）則由來自首爾選區的鄭度熙（22歲）及來自濟州選區的趙敏智（23歲）奪得。

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大家又覺得今屆韓國小姐質素如何？與今屆的香港小姐比，大家又喜歡哪一邊？歡迎留言一起討論！

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