ＶiuTV《全民造星IV》播放得如火如荼，來到周五（19日）60強比賽終告一段落，在播放的這三星期內，節目不時成為大眾茶餘飯後的話題，一眾參賽者的去留經常引起網民激烈討論。今次為大家整合60強賽事期間，網民最不滿的6大劣評位，為節目來個中期檢討！



大家看完節目後又有沒有不滿的地方？（資料圖片）

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評判評語無建設性

觀眾各自的不滿大多來自不同參賽者的去留，由於《造星IV》與前幾季不同，改為一對一對決PK賽，因而令不少實力較強的參賽者飲恨跌入復活區、較弱的卻能進入下一輪比賽，令觀眾們睇得牙癢癢！

另一令觀眾們覺得不滿的則是今輪比賽的三位評判朱栢康、當奴及鄭融，不少人批評認為他們的評語沒太大建設性，而且經常有「怪癖」，例如朱栢康經常有選擇困難症、大喊「人生好難」，而鄭融則一是冇出聲、一是為參賽者而喊，令觀眾表示「評判唔掂呀！」

👇👇👇點圖睇網民中期檢討齊列6大劣評位👇👇👇

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大家又對節目哪部份最不滿？究竟大家最關注的各靚女參賽者最後有冇得留低？相信節目好快就會公開！

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隨着MIRROR的成功，相信不少人折有意打造本地組合，勢向MIRROR分一杯羹！近日薛家燕（家燕姐）出席節目拜神儀式時就透露正用心栽培一隊名為「Super Boy」的男團，指欲跟MIRROR「一齊學嘢」。其實此非家燕姐首次搞組合，她早於2011便推出了女團「Honey Bees」，不過成員經常轉換加上沒有新歌，令人感覺組合尤如曇花一現。其實這些年於香港一瞬即逝的組合都有不少，不妨來看看以下7隊你又認識多少。

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