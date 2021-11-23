31歲韓劇女神朴信惠，日前宣布懷孕＋結婚，與少1歲男星崔泰俊4年情修成正果，二人將於2022年1月舉行非公開的婚禮。消息傳出後，不少網民都替他們感到高興。相信對韓流不太熟悉的人，對崔泰俊都會比較陌生。今日就趁著這個機會，讓《Opener》向大家介紹一下朴信惠的準老公是誰！



1991年出生的崔泰俊，今年30歲，比1990年出生的朴信惠小一年。二人於2018年3月認愛，承認從2017年年尾開始發展成為戀人關係。拍拖期間，二人完全沒有在SNS上發布任何合照或放閃，曾經多次被外界懷疑二人已分手。不過，最後二人於2021年11月23日，宣布將於2022年1月舉行婚禮，而女方亦已經懷孕。

崔泰俊、朴信惠

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【1】為朴信惠大學同門後輩

崔泰俊和朴信惠，同為韓國中央大學演劇電影學系的畢業生，而朴信惠於2008年入學，崔泰俊則於2009年入學。他們於大學時期已經認識，據悉，二人於在學期間，關係已經十分親近。而在畢業後，他們經常向大家分享演戲上的經歷和困難，慢慢就成為了對方的依靠。

二人為大學前後輩

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【2】曾於劇中飾演朴信惠男友

雖然不少人都誤以為二人完全未有合作過，但原來二人早在2012年SBS劇集《電視劇帝王》以客串的身分飾演過情侶。

二人曾於《電視劇帝王》客串飾演情侶

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【3】比朴信惠早2年出道

雖然以現時的情況來說，朴信惠比崔泰俊有更高的知名度和人氣，但原來崔泰俊比朴信惠於演戲方面，是早2年出道的前輩。二人同為童星出身，朴信惠於2003年出道，而崔泰俊則於2001年已經出道。

崔泰俊於2001年劇集《PIANO》中飾演趙寅成的少年角色，正式出道

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【4】曾出演《我們結婚了》

令崔泰俊知名度上升的，可說就是和Apink成員尹普美共同出演《我們結婚了》的時期。二人於2016年10月至2017年3月以「泰美夫婦」出演節目，期間展現了「超進度」的甜蜜婚姻生活，令崔泰俊人氣急升。

普美、崔泰俊

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【5】出道17年才擔任男主角

崔泰俊的演藝生涯，一直都不太明朗。雖然他是童星出身，亦曾經於多套人氣劇集例如《Missing 9》、《奇怪的搭檔》等擔任主演角色，但遲遲都未等到擔正男一的機會。終於，他在出道17年之後，才於劇集《 EXIT》首次擔任男主角。

《EXIT》劇照

在此再一次恭喜崔泰俊和朴信惠！希望他們之後能夠繼續過著幸福美滿的生活（灑花～）

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