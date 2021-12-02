婆媳相見分外眼紅，每次和伴侶一起見家長心中總是戰戰兢兢，生怕說錯一句說話，做錯一個動作，便惹得對方家長不滿意。

近日有網民在討論區上分享，男友的媽媽平常都和她有講有笑，誰知早前上男友家中吃飯時，伯母卻一改以往態度，更直指她一腳踏兩船！網民心急想解釋時，反被怒摑一巴，令她非常委屈。



《香港愛情故事》劇照

近日有網民「Cherricon」在香港討論區上發文表示，平時和男友媽媽相處時都有講有笑，然而早前上男友家吃飯的時候，伯母卻一改平日態度，非但無視她還對她黑口黑面，男友也不明所以只好安慰她，大概伯母是心情不好。於是網民全程都不敢出聲，直到伯母叫她幫手洗碗為止。

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一入到廚房伯母立刻指控她一腳踏兩船，說自己在金鐘的街上看到她拖著第二個男仔，網民只好解釋自己一整天都在沙田上班，從沒出過街。可是伯母卻反指「你點解釋都冇用，唔好以為換咗套衫上黎食飯，就可以瞞得到我！」令網民非常委屈，情急之下便捉住伯母的手進行解釋。

（網絡圖片）

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就在此時，伯母竟用力「揈」開她的手，並怒摑了她一巴，網民當場委屈大哭，男友見狀便解畫一切只是誤會，可惜伯母得知自己點錯相後，只是尬笑兩聲便草草了事，完全沒打算和網民道歉，令她非常氣憤。

其實和伴侶一起見家長，真是一門很大的學問，無論是送禮的選擇，還是面對長老們刁鑽的發問，每步都得小心翼翼，否則稍有一個不合心意的答案，都會留下不好的印象。前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，在正式見面前，情侶雙方都有以下8大重點需要注意！

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有不少網民都對伯母的行為感到憤怒，認為網民現在只是女友身份，而且不聽她任何解釋之下便出手打人，完全是不要得的行為；更有人指其實伯母一直看女友不順眼，只是未找到機會和理由去勸退她。如果你是該網民的話，你又會如何應對伯母的行為和指控？

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同場加映：面相｜港女見家長被伯母嫌棚牙唔齊面相唔好！盤點9個女生旺夫相

早前網民「生仔唔知仔心臟」在香港討論區發文，指到男友家中吃飯，自問表現不俗，除了態度有禮，吃飯過後也自動自覺清理現場，更送上禮物。然而，男友的媽媽卻始於對自己不甚滿意，，卻苦思冥想也不知理由。沒想到一問之下竟在男友口中得知，原來問題癥結竟出自於面相！網民表示伯母認為她右邊的門牙不齊，代表她媽媽性格古怪，難以相處，認為有其母必有其女，便對網民不甚滿意。到底怎樣的面相才算得上旺夫？以下9個旺夫的面相特徵，你又有沒有？

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