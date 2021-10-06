見家長驚父母不接受男/女朋友？即睇4大絕招　第一次見唔好喺呢度

若你找到喜歡的對象，恭喜你！但若要到結婚階段，又是另一番功夫。雖說現代人都覺得結婚是兩個人的事，但長輩們可不這麼想；也因此，許多朋友總在「讓家長喜歡自己伴侶」這件事上煞費心神，甚至爭執不休。改變上一輩人的思維方式是一件大工程，以下 4 點訣竅抓準，保證讓你難搞的父母能服服貼貼喔！



1. 初次見面地點，不要選擇在家中

有人會好奇，都到談結婚的階段了，為何還不能約在家中呢？這是因為，家裡對父母來說很熟悉，但對伴侶而言卻很陌生，更容易形塑緊張氣氛。對方來到自己家裡，難免會感到拘束與壓力，而自己的父母，在自己的「地盤」上，也有可能不自覺流露出某種「顯擺」與「當家作主」的氣勢。

尤其是要注意的細節太多。比方「飯後該由誰洗碗、誰負責收拾」對雙方來說，都會在心裡暗中演練小劇場，考慮的細節太多，導致壓力徒生。若你不想變成尷尬到融化的夾心餅乾，那就主動提議約在外面吃飯或見面吧！

▼▼▼想家長喜歡自己伴侶？（按圖查看4大訣竅！）▼▼▼

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2. 增加家人與伴侶的相處機會

雙方都是自己深愛的人，總不能被迫選邊站、為了某方就放棄其中一邊吧！況且，要在短時間內做出抉擇其實非常的艱難也不公平。細心又體貼的你，不如安排一些活動，讓雙方增加互動與交流的機會，卸下兩方的心防，也讓家長透過真正的相處來發現你伴侶的優點，也能夠藉由穩重的相處，讓父母更放心的一起和你面對下一段人生。

3. 換位思考，父母反對自己愛人的理由

有時，換個角度想也能找出盲點。想像一下自己是父母，因為什麼原因會阻撓兒女的愛情呢？而父母面對從小養育到大的兒女，突然要跟一個陌生人走入愛情並結為連理了，心中會不會有不捨或是想保護兒女、想幫孩子嚴格把關的想法呢？

最瞭解父母的只有你，停止憤怒，設身處地為他們想想吧！

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4. 真誠坦率的溝通再溝通

正視伴侶的優缺點，並且將其袒露給父母。不用麻煩父母通過各種試探和檢測去獲取對方的資訊，你直截了當地向他們提供，這個舉動其實能讓他們放心。此外，讓他們能明確知道你還沒有把自己的終身幸福押注在對方身上，你懂得取捨與進退，並不是一頭熱地墜入戀情當中。最後，在各方面表現出負責的態度。只要你為自己負責，父母自然也會慢慢減少對你的干涉。

其實，累積的戀愛日常才是珍貴寶藏

愛情是你和伴侶的共享結晶，而不是吸引著你往下陷落的深淵；它是一個需要你做好準備，需要你的伴侶做好準備，一起來創造的美妙未來。常常在熱戀期過後，激情因為彼此的熟稔而變得平淡，那些在愛情萌芽初期，我們為了搏得對方的讚賞，為了讓他心動萬分，麻煩又困難的事情我們漸漸懶得去做了。時日一久才發現，即使沒有那些驚心動魄的歷程，還是一樣很幸福。

時間會流逝，不過愛情的痕跡與歷史也會加深，而這些經歷與體驗，正是來自彼此平淡日子的累積。幸福便由此而生，兩人間不可多言的默契、心領神會的瞬間、熟悉舒適的日常，那便是平凡愛情所帶來的美麗珍寶。

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